陕西通报经开区2017年发展情况 航天经开区增速明显

陕西省商务厅通报陕西航天经开区、西安经开区2017年国家级经济技术开发区综合发展水平考评情况。

西部网讯（记者 刘望）今天（6月8日），陕西省商务厅召开会议，通报了陕西航天经开区、西安经开区2017年国家级经济技术开发区综合发展水平考评情况，分析了以上两个开发区所取得的成绩的原因。

数据：西安经开区全国排名第22 陕西航天经开区增速飞快

商务部发布的综评考核数据显示，陕西航天经开区科技创新单项排名位列全国第8位，全国综合排名第68位，比上年上升96位，上升幅度在全国名列前茅，科技创新和生态环保等方面优于全国平均水平。其中，航天经开区科技创新单项排名位列全国第8位，在科技创新类15项指标中，航天经开区有8项指标高于全国平均水平。

西安经开区全国综合排名比上年上升6位，排名第22位，西部第2位，产业基础、科技创新和生态环保等方面处于全国领先水平。

陕西省商务厅副厅长李生荣说，陕西航天经开区和西安经开区的快速发展，表明了陕西经开区在深化改革扩大开放、奋力追赶超越中，已经迈出了坚实步伐，取得了转型升级创新发展的阶段性成果。未来，陕西的经开区要学习先进经验，梯队式发展，更好地发挥经开区对地区经济的示范引领作用，成为陕西全面扩大开放，大力发展“三个经济”的重要载体和战略支撑。

西安经开区2000年以来工业总产值和营收完成情况。

陕西航天经济开发区5年来的经济指标。

分析：招商引领+科技创新+体制保障 助力开发区转型升级

李生荣分析了两个经济开发区取得优异成绩的原因，他说，创新发展是经开区转型升级的新动能，陕西航天经开区和西安经开区在全国经开区综合排名有大幅度提升，得益于招商引领、科技创新和体制保障。

去年以来，西安经开区对标“万亿产业、千亿集群、百亿企业”目标，实施精准招商、“一把手”招商，引进项目和投资额创历史新高；西安经开区打造丝绸之路金融创新试验区，引进百度、恒大、京东、海航等新金融项目超过100个，资本金超过500亿元。

航天经开区则出台了一系列政策，营造良好创新创业环境，形成多层次协同创新体系，充分调动企业自主创新的积极性，助力企业转型升级，先后引进了隆基绿能、京东、阿里云、360、百度云等领军企业，航天经开区已有十家中小企业跻身新三板。

编辑： 刘望