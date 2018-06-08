安康富硒茶推广出新招 百家企业进万家展开推介

6月8日上午，安康富硒茶百企进万家送健康活动正式启动。

西部网讯（记者 李媛）6月8日，由陕西省农业厅、省供销社、省林业厅和安康市人民政府联合主办的“安康富硒茶百企进万家送健康活动”正式启动。即日起至年底，安康市将组织上百企业在西安城市人口密集区域展开推介活动，以此提升安康富硒茶市场影响力。

据悉，本次安康富硒茶百企进万家送健康活动以“品茗安康富硒茶、尽享健康美好生活”为主题，是西安茶博会的重要活动之一，也是集产品展示、市场营销、宣传推介为一体的重要交流平台。该活动从即日起至年底结束，将由汉滨、紫阳、岚皋、平利和白河五个产茶重点县区政府分别在西安市莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、未央区等城市人口密集区域，组织茶企业走进商超、宾馆、企业、高校、社区或大型居民小区等地，开展形式多样的安康富硒茶百企进万家品茗送健康活动。

记者了解到，安康市政府通过这类会展和活动平台开展大宣传、大展销、大推介，希望把最生态、最有机、最健康的安康富硒茶送到千家万户，扩大消费市场群体，为广大西安消费者送去健康、带去安康，提升安康富硒茶市场影响力，不断做大茶产业、做活茶经济、做响茶品牌。

安康市副市长鲁琦介绍，安康是中国最早生产贡茶的地方，是陕青茶的原产地。据《华阳国志巴志》有安康人工栽培茶树的记载，距今已有3000多年历史。安康地处秦岭淮河南北过渡带，全国唯独一条没有污染的河流汉江流经安康三分之一，是南水北调核心水源涵养区，全市有91.9%的面积属于国家禁止和限制开发区，所有农作物全部禁止化肥和农药，富硒、生态、有机是安康茶的最大优势。

近年来，安康市委、市政府举全市之力发展富硒茶产业，取得显著成效。截止2017年全市茶园面积达84.16万亩，产茶3万吨，实现综合产值150亿元，五年来茶园面积、产量、产值分别增长68.39%、128.77%、181.71%，带动55万茶农增收。在本届茶博会上，安康市展团组织了9县区42家茶企业展示展销、走进西北茶城宣传推广，还将在茶博会期间参加陕西省茶行业“十佳”评选、第五届陕西省茶艺大赛和名茶评比等众多活动。

编辑： 李媛