陕西企业年报公示近50万户公示率达80.92% 处于全国第一方阵

6月8日，陕西省工商和市场监管系统召开推进企业年报公示工作电视电话会议。

西部网讯（记者 熊惠玲） 6月8日，陕西省工商和市场监管系统召开推进企业年报公示工作电视电话会议。据了解，省企业年报公示自2018年1月1日开始，截至6月6日24时，全省企业应年报公示609108户，已年报公示492907户，年报公示率达80.92%。农民专业合作社应年报公示62826户，已年报公示47459户，年报公示率75.54%；个体工商户应年报公示1556552户，已年报公示810925户，年报公示率52.10%。

企业年报公示率高于全省企业年报平均率的有汉中(93.10%)、杨凌示范区(91.93%)、韩城(91.29%)、渭南(89.83%)、西咸新区(88.37%)、咸阳(87.35%)、延安(87.34%)、榆林(86.91%)、铜川(84.24%)、商洛(82.68%)、安康(81.51%)；低于全省企业年报平均率的有西安(76.08%)、省局(74.24%)。

省工商局局长王吉德介绍说，今年的企业年报工作总体情况是好的，企业年报率较去年同期略有提升，从国家市场监管总局通报的情况看，我省排名还比较靠前，基本处于全国第一方阵。但全省企业年报工作出现不平衡不充分的问题，年报率最高、最低相差近19个百分点，省局机关、西安市局登记企业的年报率还低于全省平均水平，而且这两部分企业数量多、接近全省应年报的六成，直接拉低了全省的整体年报率。

他表示，剔除“死户”，是提高企业年报率的有效方式。各地要按照原工商总局和税务总局的通知要求，依法做好长期停业未经营企业的清理工作。希望大家珍惜最后仅有的20多天时间，按照规定程序、规定条件积极做好“死户清理”工作，降低应年报企业虚数，提高实际企业年报率。

他要求，各级工商和市场监管部门要做好年报公示工作。一是要统一思想认识，牢固树立“年报即监管”的工作理念。树立企业年报是新型监管体系的重要支撑，企业年报是工商和市场监管部门的法定职责，企业年报是当前工商和市场监管部门重点任务的意识。二是要强化工作措施，圆满完成企业年报公示目标任务。营造浓厚的年报氛围，加强催报，清理死户。三是要加强组织领导，督促企业年报工作责任落实。搞好组织协调，强化督促检查，争取获得地方政府的支持。做好企业年报工作意义重大，要进一步强化责任担当，积极主动作为，采取有力措施做好冲刺阶段的企业年报公示工作，保持陕西工商始终走在全国前列的工作优势。

编辑： 张娟