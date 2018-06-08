男子酒后趴高速路上寻短见竟睡着 民警及时唤醒

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞） 今天（6月8日）凌晨在铜川，一名男子醉酒之后由于和家人因琐事吵架，就借着酒劲跑到高速公路上自寻短见，没想到趴在高速公路上给睡着了。幸好铜川高速交警及时赶到，唤醒了该男子意识，让男子保住一命，死里逃生。
今天凌晨3点多，铜川市高交大队铜黄中队民警接到过往货车司机报警，称在包茂高速延安至西安方向王家河大桥处，有一个人躺在高速公路上，怀疑发生了交通事故。民警随即布置警力准备拦截肇事车辆，同时赶往现场查看情况。
铜川市高交大队铜黄中队民警杨璟：“发现一名中年男子趴在道路右侧的行车道上，在现场检查的过程当中呢没有发现血迹，中年男子有呼吸而且身上没有明显的外伤，检查过程当中闻到了该中年男子身上散发出了一股浓烈的酒味，初步判断该男子应该是喝醉酒之后趴在高速公路上睡着了。”
民警迅速设置警戒区，将男子扶到路边休息，此时醉酒男子意识逐渐清醒。经询问，男子姓王，在铜川市王家河周边居住。王某称自己身体状况一切正常，就是喝多了。
杨璟：“王某酒后因为因为家庭琐事跟妻子吵了一架，一时冲动借着酒劲呢就想到高速公路上自寻短见，结果没想到一趟就给睡着了，事后王某表示也是非常的后悔，自己的行为非常不理智，并连忙向出警民警道歉。”
民警随后在当地派出所的协助下，将王某平安送到亲戚家居住。民警对王某擅自进入高速的行为进行了批评教育，王某称若没有警方及时相助，自己很可能就遭遇不测，感谢民警救他一命，让他死里逃生。
编辑： 张娟
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