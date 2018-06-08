佳县村民质疑修路炸药被用于非法采石

半坡上的黄土覆盖层被切开，旁边堆放着大型石块，沟里堆砌着碎石。

村民质疑，此前爆破的目的是为了“开发石场”，并不是修路。

西部网榆林讯（记者 俞玲）近日，佳县高家下坬村村民质疑以修生产道路为由审批的雷管和炸药，被用于石场开发。这个石场却是未经国土资源部门批准的非法石场。

村民反映：修路的炸药被用于采石场

榆林市佳县高家下坬村村民高师傅反映，2017年12月20日下午，村里进行了爆破作业，爆破点距离村民窑洞仅300米，而涉事地点正在准备开发石场。

高师傅说，自己通过村干部和佳县公安局治安大队得知，爆破使用的炸药，是以“村里修生产道路”为由进行审批的，他质疑这些炸药被违规用来开发石场了。

6月6日下午，记者来到了高家下坬村。在爆破现场记者看到，半坡上有约有3个篮球场大小的平整场地，黄土覆盖层已经不复存在，裸露地表是厚厚的石层。旁边还停放着一台大型切割机械，石层已被整齐切开，巨大的条状石块摆放到一边，碎石和黄土被倾倒在沟里。

“石头都切成块准备卖了，就没见有人在修路。”高师傅指着现场石材说，“此前爆破就是为了‘开发石场’，而不是修路。 ”

国土：石场无手续 公安：炸药审批程序合法

西部网记者联系到涉事企业一名曹姓负责人，他告诉记者，确实准备在村里“爆破的那个地方”开办石场，此前已经与村委会达成协议，“条件是为村上修一条道路，然后（审）批的炸药。”

该负责人说，爆破的碎石准备用于铺路填沟，而底下的石层则准备“切成完整石块”售卖。自己是打算在高家下坬村开办石场赚钱，但也在为当地修路做好事，炸药确实是用于“修建生产道路”，对于被村民举报一事，他表示很难理解。

佳县高家下坬村的采石场是否合法？记者从佳县国土资源局了解到，国土部门未曾批准该石场开办生产。“我们对其进行了处罚，并责令停工。”佳县国土资源局工作人员说：“涉事石场拒绝接受处罚，目前问题已经进入司法程序。”

对于炸药审批使用，佳县公安局副局长康保卫表示知晓此事，当初确实是以修建生产道路为由审批的炸药，审批程序合法。“有了问题，我们自己会承担”。

编辑： 张娟