2018陕西高考数学试题分析：注重基础知识 突出思维能力

考试结束后，考生们陆续走出考场。
西部网讯（记者 彭芬）2018年高考数学科目考试结束后，陕西省招办邀请西安电子科技大学的相关教授对我省数学科目试题进行了简要分析。
重基础学生易上手 为教学指明方向
纵观2018年全国高考数学试卷，遵循了重基础，贯彻考试大纲的基本要求。试卷的题型延续了往年的风格，和去年相比难易程度在稳定中做了一定的微调，学生看到题目，更容易上手，没有特别的偏、难、怪题目。
专家认为，这样的高考试卷有利于大学选拔具有核心数学素养、数学基础扎实的学生，有利于培养数学思维严谨、逻辑推理层次清晰的学生。这样的高考试卷也为中学数学教学指明了方向，一味追求数学题目的“偏、难、怪”并不可取，施行题海战术更应适可而止。
注重考查数学思维能力 具有较好的成绩区分度
2018年全国高考数学试卷不仅兼顾数学知识点的考查，而且注重考查灵活运用数学知识的能力。试卷从单一知识点的考查（低）、对于知识的灵活应用（中），到综合知识的掌握及灵活应用（高）梯度较为明显，具有较好的成绩区分度。
试题既联系实际，又考查数学思维能力，例如必考题目中的数列题，隐含了优化的思想；概率题考查了模型的预测可靠性，“优化”与“预测”就是人们在现实中经常使用的数学思维。根据条件求解直线方程、圆方程以及直线与平面的关系、夹角等，既是中等数学的基础，也是现实工程中的基本问题。
总而言之，2018年的全国高考数学试卷，在兼顾数学基础知识点的同时，注重数学思维能力的考查，从不同角度考查学生的核心数学素养和灵活运用知识的能力，对于数学基础扎实、思维严密、出错少的学生，能够取得不错的成绩。
编辑： 辛超
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