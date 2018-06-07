西安供电公司可靠保电助力高考 考试期间不安排计划检修
时间：2018-06-07 17:57:41
来源：西部网-陕西新闻网
作者：
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
西安供电公司可靠保电助力高考 考试期间不安排计划检修
为确保高考安全可靠供电，国网西安供电公司安排部署保电相关工作，共出动车辆294台，发电车2台，安排146人在各考点及招办进行现场值守。高考期间不安排计划检修工作。
西安供电公司可靠保电助力高考。
西部网讯 为确保高考安全可靠供电，国网西安供电公司安排部署保电相关工作，共出动车辆294台，发电车2台，安排146人在各考点及招办进行现场值守。高考期间不安排计划检修工作。
为确保公司区域内11个考区、60个考点、13个招办的安全供电，西安供电公司制定了翔实的保电方案，要求营销、生产各单位将每个考点责任落实到人，及时对考点开展用电检查工作，对客户设备检查中发现的问题，以书面形式送达客户，督促客户进行整改，确保各考点用电设备的健康运行。
生产、调度部门做好电网负荷的预测与监控，对涉及保电的变电站、线路加强巡视检查，对重点部位进行测温，调整线路运行方式，高考期间不安排计划检修工作，确保各考点的安全可靠供电。
为提高陕西省考试中心、西安市考试中心用电可靠性，西安公司提供发电车2台，安排专人进行值守，确保万无一失。西安公司共出动人员718人，车辆294台，安排146人在各考点进行现场值守，为高考供电保驾护航。
编辑：
沈晓芳
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07
娱乐据悉，这也是宁浩首次献声，亦是宁浩徐峥五度联手，展开的小人物成长的故事，影片将于7月6日全国公映。06-07
娱乐6日下午，在上海影城一号大厅，著名电影表演艺术家、年逾八旬的牛犇举起右手、握紧拳头，向中国共产党党旗庄严宣誓。06-07
娱乐笑靥如花，与活动现场观众们分享体验。据悉，胡杏儿电影作品刚刚杀青，片中与古天乐、张智霖、吴镇宇三个实力派男演员合作。06-06
娱乐马丽自领证后首次曝光自己的长发照片，嘟金鱼嘴耍萌，大眼wink电力满分，侧颜杀撩力爆屏，婚后甜蜜感溢于言表。06-06
娱乐由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的《影》近日首发“当局不迷”版预告。06-06
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05
娱乐同时，张艺兴也跟阳董超一起喂猪，一起干农活，还顺道坐下来与阳董超奶奶聊天，全程温暖陪伴。06-05
娱乐关晓彤担任中国世界杯少年队名誉队长，6月3日现身上海球场助力少年球员出征2018世界杯。关晓彤身穿球衣搭配百褶裙，青春阳光活力满满。06-05
娱乐“六一”儿童节前夕，不仅城里孩子感受到了节日的喜悦，身在偏远山区的湘西龙山县茅坪乡茅坪学校的孩子们也收到了“最暖心”的儿童节礼物。06-05
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经下行风险主要体现在，金融市场无序波动的可能性增加，部分新兴市场和发展中经济体面对动荡的脆弱性上升。06-07
财经劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)月度报告显示，4月就业岗位空缺升至历史最高水平，远超过雇佣数据。06-07
财经海安农商行是在原江苏海安农村合作银行基础上改制组建的股份制商业银行。06-07
财经今年前4个月，我国服务进出口总额达到16653.5亿元，同比增长11.9%。其中，新兴服务出口2886亿元，增长23.4%。06-06
财经从获批增资的保险机构公告来看，通过增资提升资本实力，促进业务深化发展是增资计划中出现次数最多的理由。06-06
财经在上市银行中的占比超过65%。在邓利军看来，目前金融板块整体估值已经偏低，尤其是一些龙头股的估值已经处于安全边际较高的区间内。06-06
财经同4月“降准 MLF”组合相比，非对称加息因素需要注意，短期内流动性投放有可能向“降准 MLF 非对称加息”的“三剑客”方式转变。06-06
财经5月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅相比上月或继续小幅回落，但随着猪肉价格出现触底反弹的迹象，未来物价或有所回暖。06-05
财经商务部市场运行和消费促进司有关负责人指出，国内贸易的蓬勃发展，为稳增长、调结构、惠民生提供了有力支撑。06-05
财经世界银行中国首席经济学家李伟乔表示：“按照国际标准衡量，中国目前的投资水平和增长速度仍然偏高。06-05
财经而本计价周期以来，沙特、俄罗斯等产油国增产原油消息持续利空市场，国际油价跌势占优，届时国内油价或迎年内第四次下调。06-05
财经多位受访人士说，所谓的“假结构性存款”，就是对应的产品并未与衍生品建立真实挂钩，银行实际承担高昂成本。06-05
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
文化5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。05-28
文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
文化把优秀、高雅的艺术奉献给广大观众，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣。05-24
文化“5·18国际博物馆日”后，因为一群“文物戏精”让“文物活起来”成了现实。累计播放量突破1.18亿，点赞量达650万，分享数超过17万……05-23
文化西安要以文化引领城市发展，利用好自身的历史文化资源，推动西安文化产业加速发展，促进其由文化大市向文化产业强市转变。05-18
文化重于乡土、以现实主义见长、思想性与艺术性兼备。陕西作家作品中独特的文学面貌与文学传统铸就了陕西文学的辉煌。05-16
三农魏增军到省农业厅调研产业扶贫精准脱贫工作，听取省产业脱贫办公室工作汇报，研究安排产业扶贫精准脱贫整体推进工作。06-06
三农2016年以来，农发行陕西分行累计发放106.15亿元中央财政贴息易地扶贫搬迁地方政府补助资金专项贷款。06-06
三农文引学指出，农村集体产权制度改革的实质是调整农村生产关系，是新时期农村生产关系适应生产力发展要求的产物。06-05
三农当前，我省汉中、安康小麦、油菜收获已经结束；关中小麦进入收获盛期，预计今年仍为我省夏粮丰产年份。06-06
三农黄淮麦区播种面积占全国的55%，产量则占了60%，是中国人碗里的主粮，在国家小麦生产中的地位举足轻重。06-07
三农我省近日拍摄到了野化放归的林麝活动影像，说明去年野化放归的林麝已经平安度过危险期。06-06
三农安康市将组织市内42家茶企参展营销，并在开幕当天同步启动安康富硒茶百企进万家送健康活动。06-06
三农本届茶博会吸引了安徽各地的名优茶组团参展亮相，展团位于曲江国际会展中心B4馆，展会期间安徽将开展3场茶叶品牌推介活动，让生态徽茶，香飘天下。06-05
三农共有10支队伍晋级第五届陕西省茶艺大赛决赛，决赛将于6月9日下午14:30在西安曲江会展中心B4馆舞台区举办。06-06
三农西安茶博会组委会将在茶博会期间（6月8日-9日）举办第十二届中国西安国际茶业博览会名优茶评审，评选出名优茶产品，并予以表彰。06-04
三农大江南北的36.7万亩“陕油28”陆续机收。推广专家估计，到明年，“陕油28”在全国累计推广的面积将超过50万亩。06-06
三农国家粮食和物资储备局等6部门联合印发了《小麦和稻谷最低收购价执行预案》，明确了2018年小麦最低收购价政策的细节。05-30
旅游北京城外西北方向，层峦叠嶂、石峭弯多的八达岭山岭中，两条铁轨高低错落，凑成一个尖锐的夹角，形成“人”字，在青龙桥车站交汇。06-07
旅游一直以来，贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县都有依靠得天独厚的水上运输优势放运木排的传统。06-07
旅游从5日起，国航、东航、海航、上航、春秋航空、深圳航空、西部航空、奥凯航空等多家航空公司正式恢复征收国内航线的燃油附加费。06-07
旅游盛夏来临，全国大部分地区开始进入高温天气，中国游客即将迎来上半年的最后一个小长假。06-07
旅游本周六（6月9日），是我国“文化与自然遗产日”，故宫文物医院启动试开放，当日9时至12时，计划免费接待40名预约观众。06-07
旅游记者从中国铁路总公司获悉：5日起，铁路部门将陆续增加11个高铁动车组互联网订餐站点，方便广大旅客。06-06
旅游5月14日至16日，江苏省消保委就平台自营产品飞机票退改签规则及依据，平台提供消费者售后服务内部工作机制。06-06
旅游夏天来了，海内外游客纷纷走进广阔无垠的内蒙古大草原避暑。人们在策马、赏景之余，还可以欣赏到这样一副充满民族风情的画面。06-06
旅游6月5日从黑龙江大兴安岭呼中国家级自然保护区内蒙古过境火前线指挥部了解到，3日下午过境黑龙江的林火目前已扑灭火线12公里。06-06
旅游在“推动海南建设具有世界影响力的国际旅游消费中心”的指示下，三亚作为海南旅游业的支柱责无旁贷。06-06
旅游最近有一家民宿在网上火了。原因是房间里几乎到处都是“兵马俑”。谁设计了这样的房间？会有人来住吗？06-06
旅游夏季就是旅游的季节，就是青春肆意挥洒的时候，带上好友，约上情侣，携上家人，来一场说走就走的旅行，让自己的青春不留白。06-05
美食大蒜虽好，除了要避开搭配禁忌之外，一些人还要避开大蒜，如眼病患者、虚弱有热者、肝病患者、脾虚腹泻患者和重病者慎食大蒜。06-07
美食老年人的消化功能较差且饮食摄入减少，建议适当补充富含抗氧化营养元素的多种维生素矿物质补充剂，如善存银片。06-07
美食提到红烧肉，很多人都喜欢吃，也喜欢做。但是你的炖法真的对吗？专家称，最好用文火慢炖 2.5小时，过时也不宜。06-07
美食鸡肉的口感最重要的是两个字：嫩滑。嫩是很嫩的嫩，一碰到牙齿就碎了；滑是很滑的滑，一碰到嘴唇就溜到舌尖上了。06-07
美食养胃势在必行！那么吃什么才养胃？加班、熬夜要怎么吃？好今天为各位带来最全面的养胃“秘籍”从现在开始，让我们对自己的胃好点。06-07
美食做泡饭时，可使大量维生素、无机盐、碳水化合物甚至蛋白质溶于米汤中，如丢弃米汤不吃，就会造成损失。总之。06-06
美食这个烤鸡味道很不错，浓浓的蒜香加上番茄酸甜的感觉很是解腻，而且番茄的酸性物质使鸡肉无比嫩滑！06-06
美食如何防治乳腺癌呢，让我们来看看这些比药好用的抗癌食品吧。06-06
美食在土豪的世界里，喝酸奶只舔盖，连吃菜都是吃一部分扔一部分。殊不知，这些被扔掉的部分可能是一个“营养宝库”呢！06-06
美食大家都说炒鸡蛋最容易，可是真正到动起手来做，不是太老，就是糊锅，不是干瘪乏味，就是还有蛋腥味。06-06
美食新手做菜必知的一些基本常识，你知道吗？要美味的同时也要营养！06-06
美食想囤积一些食物以备不时之需？如果你真的需要那种能储藏很久的食物，那么你应该考虑下述十种食物。06-05
健康蛀牙在医学上也叫龋齿，大致症状是因为口腔卫生不佳，因为细菌滋生引起的牙龈及牙周发炎，如果不及时治疗，它就会不断的恶化，最后牙齿可能会废掉。06-07
健康肝脏是一个极易感染生病的敏感器官，不仅病毒感染可以导致肝病，如乙肝等，在生活中不良的饮食习惯和作息习惯都会导致肝病的发生。06-07
健康多项大型分析研究显示，虽然与饮食和运动有关的其他习惯也显示出与长寿和健康的密切联系，但不吸烟仍然是避免早亡和延年益寿的最有效方法。06-07
健康白色菊花味道甘甜，平肝明目效果好，适合眼睛干涩人群；黄色的菊花味道稍苦，清热能力强，常用于疏散风热，上火、口腔溃疡时用它泡水能败火。06-07
健康芒种饮食应以清淡、易消化、富含维生素为主，尽量少吃大鱼大肉或油腻辛辣食物。在果蔬中，尤其推崇“瓜族”，如苦瓜、青瓜、冬瓜、西瓜等。06-06
健康最近有研究表明，睡觉时大脑会将废物沿着脑脊间的血管清出，只有在睡觉时大脑才会清理。06-06
健康一项新研究显示，如果女性不吃水果或喜欢吃快餐，她们就必须等候更长的时间才能怀孕。而且，她们也不太可能在第一年内就怀孕。06-06
健康夏天肝气渐弱，心气渐强，饮食原则是增酸减苦，补肾助肝，调养脾胃。应多吃清淡、甘寒、富有营养、易消化的食物为佳，亦可“以饮养生”防暑。06-06
健康一般来说，肝癌总病程不到三年，但前两年大多没有明显病症。因为肝脏是唯一一个没有痛感神经的器官，只有损伤高达70%后才有感觉。06-05
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解。06-05
健康空调病的症状表现因人而异，呼吸系统、消化系统、关节肌肉、神经系统最易受累。空调病最好的避免方法就是预防。06-05
健康用药前一定要选择对症的药，还需要确定自身对所用药物没有过敏反应，避免造成严重后果。06-04
教育考试时，准确把控答题节奏。先做简单的题，再来面对较难的、用时较多的题目，千万不要空题。06-07
教育今年参加高考的学生大多是在2000年出生，这也意味着，“00后”将正式走上高考的舞台，成为高考“主力军”。06-06
教育每年考试前或考试中，总有考生遭遇突发状况，考试当天如果遇到糟心情况先别慌……06-06
教育高考改革正在各地持续推进，强调对学生综合成绩的评价，全面取消加分，多项改革举措进一步推进高考的公平公正。06-06
教育近日，“广州国际轻纺城杯”2018广东大学生优秀服装设计大赛总决赛在广州成功举办。复赛筛选突围的30组巅峰之作在总决赛的舞台上一决高低。06-06
教育今天咱们不说答题技巧，也不说注意事项咱们就来聊聊小编和同事们当年的高考“趣（囧）事”06-06
教育越来越多的大学毕业生，投身基层扎入“成长沃土”，在扶贫一线、在黄土地上、在小微企业中，挥洒汗水，不负青春，成就自己的精彩人生。06-06
教育他今年高三，即将步入高考考场，但就在考前一周因为白血病住院。他目前病情严重，医生告诉他，以目前身体状况根本不能参加考试……06-05
教育大学学习为初高中文化程度的基层群众带去了满满的获得感，让他们在乡村安居乐业的同时，也能接触到最新的技术和管理理念。06-05
教育“听力障碍已成为我国新生儿出生缺陷第二位的疾病，其中很多属于永久性听力损失。”06-05
教育高考时间，各地为保障高考顺利进行，纷纷亮出了“高招”，“人防、物防、技防、制防”。06-05
教育中央气象台4日发布高考期间天气趋势预报：高考期间，预计全国大部气温较适宜，无大范围高温天气，广东中西部有大暴雨。06-05
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车未来，在一汽-大众强有力的支持下，奥迪品牌将继续创造并引领中国消费者多元化、个性化的用车需求，持续引领中国豪华汽车市场。06-07
汽车FCA尾气排放战略主要基于小型涡轮增压发动机车、轻度混合动力车、混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车。06-07
汽车目前，特斯拉在美国内华达州经营着一座超级电池工厂，并在加利福尼亚州设有一座电动车组装厂，用以生产Model S、Model X以及Model 3等该公司系列车型。06-07
汽车通过不断的专业训练与头脑风暴，鲁守卫的创业项目几经打磨，不断进化，已不再局限于单纯的汽车NVH诊断技术。06-07
汽车捷豹路虎工程总监沃尔夫冈 齐巴特表示，他们预计市场对于电动汽车的需求将会越来越高，因为人们也开始关注电动汽车动力总成的性能。06-07
汽车现代的销售网络在新车推出之际会不断完善，已经在欧洲的热销款i30N掀背车和美国的飞思(Veloster)销售中小试牛刀。06-06
汽车近日美国国家公路交通安全管理局发布相关文件，指出起亚Sedona厢式旅行车自动化车门系统故障问题，因此起亚正大面积召回该车型汽车，召回规模高达10.64万辆。06-05
汽车玛莎拉蒂将停产Ghibli，其他所有车型将实现全面升级，将采用Level 3自动驾驶技术，能够实现汽车在特定场景下自动驾驶。06-05
汽车据悉，麦明凯表示，由于中国小型SUV市场主要被国产品牌所占据，因此该款车型并不会在中国发售。06-05
汽车新一代Avalon整体采用了对称式布局，配备了三辐式多功能方向盘，内部融入手动物理按键，增加了操作的便利性。06-04
汽车LEVC的电动出租车2017年上市，领先于2018年1月1日生效的伦敦新交通法，该法规定，所有新型出租车在“零排放”模式下的续航里程至少要达到30英里。06-04
汽车5月底，国家发改委下发的一份《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》搅动了汽车业的神经。06-04