西安供电公司可靠保电助力高考 考试期间不安排计划检修

西安供电公司可靠保电助力高考。

西部网讯 为确保高考安全可靠供电，国网西安供电公司安排部署保电相关工作，共出动车辆294台，发电车2台，安排146人在各考点及招办进行现场值守。高考期间不安排计划检修工作。

为确保公司区域内11个考区、60个考点、13个招办的安全供电，西安供电公司制定了翔实的保电方案，要求营销、生产各单位将每个考点责任落实到人，及时对考点开展用电检查工作，对客户设备检查中发现的问题，以书面形式送达客户，督促客户进行整改，确保各考点用电设备的健康运行。

生产、调度部门做好电网负荷的预测与监控，对涉及保电的变电站、线路加强巡视检查，对重点部位进行测温，调整线路运行方式，高考期间不安排计划检修工作，确保各考点的安全可靠供电。

为提高陕西省考试中心、西安市考试中心用电可靠性，西安公司提供发电车2台，安排专人进行值守，确保万无一失。西安公司共出动人员718人，车辆294台，安排146人在各考点进行现场值守，为高考供电保驾护航。

编辑： 沈晓芳