西安将对乱扔烟头进行处罚 公厕将提供扫码免费用纸

西安街头的公共厕所。资料图

西部网讯（记者 刘望）记者今天(6月7日）从西安市城管局了解到，为提高西安市城市公共厕所智能化、人性化管理水平，为群众如厕提供方便，西安市倡导在公共厕所内安装扫码免费领纸设备。同时，“烟头革命”再次升级，城管部门将对乱扔烟头展开处罚。

西安市城管局在通知中说，扫码领纸可作为西安市公共厕所人性化服务的一种补充方式，用以满足群众更高的如厕免费用纸需求。据了解，扫码免费领纸将与智能评价系统建设有机结合，方便市民群众使用。

企业提供的纸巾必须符合国家相关产业检验检疫及生产标准，同时保证公共厕所用纸量的足量供给。如果纸巾、安装设备等处刊发的广告要遵守广告法有关规定，广告内容应以公益性质为主，遇有全市性公益广告宣传需要，应无条件予以配合。

此外，西安市城管局还要求，严格依法对随地吐痰、乱扔烟头等行为加大教育处罚力度。按照《西安市市容和环境卫生管理条例》相关规定，乱扔烟头可能被处以50元的罚款。

编辑： 刘望