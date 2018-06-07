铜川宜君健康扶贫开“良方” 贫困户有了家庭医生

宜君县人民医院副院长孙娟向中省媒体健康扶贫采访团记者介绍“一站式结算”服务有关内容

西部网讯（记者 李卓然）“病来如山倒”，对于贫困患者来说，一场大病就是一场灾难。近年来，铜川市宜君县把健康扶贫作为脱贫攻坚战役的“歼灭战”来部署，找准因病致贫返贫“病因”，为因病致贫贫困户开出脱贫“良方”。如今，当地的建档立卡贫困户不仅有了家庭医生，还能享受免费药。与此同时，当地开设的“一站式结算服务”，也让贫困户少了报销繁琐程序，享受一次性办结。

开设“一站式结算”服务 让群众少跑腿

“现在报销医药费很快很方便，再也不用来来回回跑那么多趟了。”6月6日，中省媒体健康扶贫采访团在宜君县哭泉镇麻庄村采访了贫困户康有才，他告诉记者，现在有了“一站式结算”服务后，再也不用因为没钱看不了病而发愁。

据了解，为解决贫困患者医疗报销申办程序繁琐、需在多部门之间来回跑的问题，宜君县加大工作力度，整合卫生计生、民政、社会保险等部门资源，在县便民服务中心、县人民医院、县中医医院、各乡镇卫生院全部开通贫困患者“一站式结算”服务。在结算时，贫困患者只需提供本医保卡、有效身份证或全家户口簿、住院凭证等，在相关业务窗口即可享受快捷高效的服务。

“在这个‘一站式结算’窗口，贫困户患者只需要几分钟的时间，就可以一次性将合疗医保、大病保险、民政救助和补充医疗进行结算，最大程度地减少了贫困患者报销程序。同时，贫困患者还可以先就诊在缴费，方便他们及时就医。”宜君县人民医院副院长孙娟介绍道。

“医生+贫困户”模式 零距离送医上门

康志红是宜君县哭泉镇麻庄村的一名建档立卡贫困户，自从去年查出患有食道癌后，一直在家中用药物保守治疗。他家每年收入4千多元，仅看病用药一项就要花去一大半。现在康志红不仅能享受到免费药，还能得到医疗专家服务队的定期上门服务。

“县上的大夫一季度来一次，镇上的大夫半个月来一次，村上的村医每周都来。我们还有签约的专家医生，有啥问题可以直接打电话咨询。”康志红的儿子康有才告诉记者，这样的专家医疗咨询服务，既保障了父亲的健康，也减轻了他们的负担。

为了让贫困户“不跑冤枉路，不花冤枉钱”，宜君县抽调县级医院骨干医生，组建内、外、妇科等10支县级“因病致贫医疗专家咨询服务队”，实行分片包干，为每名贫困患者制定疾病治疗方案，指导合理就诊，形成“医生+贫困户”的服务模式，有效降低了贫困群众因盲目就医产生的支出。

“每周我都要去六七户贫困家庭，主要去进行健康指导，健康扶贫政策宣传，再一个就是引导，帮助他们合理用药、合理就医。”宜君县哭泉镇麻庄村村医高莉说。

目前，宜君县建档立卡贫困户签约服务率达100%，为贫困家庭提供安全、方便、有效、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

编辑： 李卓然