陕西电子信息集团公司第二届职工技能大赛在西安技师学院举办。

西部网（记者 赵昊）为弘扬工匠精神，展现时代风采，6月6日-7日，陕西电子信息集团公司第二届职工技能大赛在西安技师学院举办，本次比赛共有来自集团所属10家企业的110余名职工分别参加了钳工、焊工、计算机安全员、数控铣工、电子装配5个工种的角逐。

技能大赛共分理论竞赛和实操竞赛两个阶段进行。比赛过程中，各位选手精神饱满，沉着应战，各显身手，无论是数控机床上的精密加工，还是临时给出图纸电子装配出的零件，都充分展示了良好的业务技能和高素质的职业风采。

据悉，此次技能大赛，旨在从基层职工中深入挖掘工匠精神，进一步培养职工对自己所从事职业的认同感和自豪感，激发创造、创新、创效的活力，并力求打造知识型、创新型、技能型劳动者大军。同时也为广大职工搭建了一个展示才华、交流技艺、不断成长的大平台，起到了“赛中比、赛中学”的良好效果。

近年来，陕西电子信息集团高度重视企业高技能职工人才培养工作，积极创建劳模、工匠、大师职工创新工作室，广泛组织名师带徒活动，深入开展技能大赛，努力造就了一支有理想守信念、懂技术善创新、敢担当讲奉献的高素质职工人才队伍，让学习钻研、比学赶超、岗位成才、自强自立成为新时期产业工人的思想共识和行动自觉。