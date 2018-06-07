第三届农民趣味运动会开赛在即 抖音神曲“Dura”舞燃爆陕西小村庄

西部网讯（记者 赵蕴清 蒙丹）眼下正是夏收时节，农民朋友们正在烈日下忙碌，而在西咸新区秦汉新城周陵街道王车小村，村民们除了抢收粮食，还忙里偷闲在田间地头“尬舞”，这是怎么回事呢？
“Dura、Dura、DuraDura……”这不是风靡抖音的“Dura舞”吗？欢快的旋律刚刚在田间响起，立刻就吸引了正在干活的村民们，顺着声音望去，几个婀娜多姿的姑娘开始在田地里翩翩起舞。动感的音乐迅速带起了节奏，村民们好奇围观的同时，也不由自主跟着节拍“尬”起舞来，最后一些人索性放下农具，加入到欢乐的舞蹈队伍中。千万别小看王车小村的村民们，大家跳的真心不错。满脸自信的刘大姐告诉记者：“平时我们经常跳广场舞，都是锻炼过的，就这几个动作，我在抖音上都看过哩。”
说起新农村的变化，村干部介绍说：“现在‘抖音’啦，‘快手’啦火爆得很，这时髦风也刮到了新农村，村民们对当下的网络流行语、潮流新鲜事一点也不陌生，经常张口就来，农村变化太大了。”
在传统观念中，农田劳作是非常枯燥的，业余生活也很单调。随着互联网的发展，新时代农民的农作更加简便、业余生活越来越精彩，与时尚流行前沿愈发贴近，尤其是在陕西，农村青年与城市青年的距离正在缩小，传统农民正在向新农民转变。
舞蹈结束时，村民们举起了“趣味运动会”的宣传语，原来这是为“陕西省第三届农民趣味运动会”准备的一场快闪活动。据了解，全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将于6月12日在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。
本次农民趣味运动会，也像这次快闪活动传递的信息一样，突显着“时尚”和“趣味”，更加贴近现代农业生产生活。比如在运动会中，设有精准扶贫奔小康、抗旱提水保苗赛、巧搓玉米送亲人、采收果蔬庆丰收、手把青秧插满田、独轮小车运输忙、拖拉机播种赛、无人机喷洒农药赛等10多个比赛项目，个个充满“时尚乡村气息”，完全贴近农村生活。
如果你对本次运动会感兴趣，不妨在6月12日来礼泉白村一睹运动健儿们的风采。
编辑： 张娟
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