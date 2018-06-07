江西40家用人单位组团来西安挖人 2000余岗位等你来

西部网讯（记者 鄢山宇） 有求职意向的小伙伴注意了！6月9日，“2018江西人才招聘会西安行”在西安市人才市场举行。江西省40家用人单位将组团来西安招聘，为各类高层次人才提供工作岗位2372个。

据了解，本次招聘活动是江西赴西北引才活动之一，由江西省委人才办、省人社厅统一组织，引才成员单位主要为江西省内部分高校、科研院所、大型企业。活动面向西安各大高等院校学生和在职高层次人才。

参加本次招聘会的江西招聘团共有40家用人单位，包括南昌大学、华东交通大学、江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西钨业控股集团有限公司在内的21家高等院校、5家科研院所、14家大型国有控股企业、高新企业和上市公司，提供各类高层次人才岗位2372个。其中引进博士以上高层次人才岗位1618个，占整个岗位需求的68.2%；硕士332个，占整个岗位14%；本科毕业生422个，占整个岗位17.8%。

招聘会时间：6月9日(周六8:30-13:00)

招聘会地址：西安市人才市场

编辑： 张娟