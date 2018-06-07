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车装伪基站市区兜圈 宝鸡2嫌犯群发诈骗短信被抓

时间：2018-06-07 17:17:02  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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车装伪基站市区兜圈 宝鸡2嫌犯群发诈骗短信被抓

记者从宝鸡市交警支队了解到，6月6日下午，宝鸡市交警支队侦查大队接宝鸡市公安局刑侦支队一大队信息，一西安牌照小轿车涉嫌伪基站违法，请求对该车进行拦截。

宝鸡警方打掉一车载伪基站 2嫌犯群发诈骗短信被抓。

民警在车上查获的作案设备。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“伪基站安在车上，边走边发诈骗短信……”宝鸡俩男子驾车在市区兜圈发送诈骗短信，被警方抓获。

记者从宝鸡市交警支队了解到，6月6日下午，宝鸡市交警支队侦查大队接宝鸡市公安局刑侦支队一大队信息，一西安牌照小轿车涉嫌伪基站违法，请求对该车进行拦截。

接案后，民警立即对该车行驶轨迹进行查询分析，经查，该车经高速已从蔡家坡返回宝鸡市区，正在宝鸡市区活动，侦查大队民警迅速出击，同时请122指挥中心对该车进行实时布控，最终在宝鸡市经二路西头发现该车踪迹并进行追踪。

民警告诉记者，犯罪嫌疑人非常警觉，具有一定的反侦察能力，嫌犯驾车在宝鸡新福路、新福北路区域反复兜圈，后又驾车沿新建路向东行驶，见时机成熟，民警驾车绕至嫌疑车前方与刑侦支队车辆形成前后夹击，在新建路中学路口处将该车截停，抓获犯罪嫌疑人韩某、刘某，并在车辆后备箱内搜出伪基站电子设备，已发送诈骗短信26000余条。

目前，案件正在进一步调查中。

编辑： 张娟

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