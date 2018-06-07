车装伪基站市区兜圈 宝鸡2嫌犯群发诈骗短信被抓

宝鸡警方打掉一车载伪基站 2嫌犯群发诈骗短信被抓。
民警在车上查获的作案设备。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“伪基站安在车上，边走边发诈骗短信……”宝鸡俩男子驾车在市区兜圈发送诈骗短信，被警方抓获。
记者从宝鸡市交警支队了解到，6月6日下午，宝鸡市交警支队侦查大队接宝鸡市公安局刑侦支队一大队信息，一西安牌照小轿车涉嫌伪基站违法，请求对该车进行拦截。
接案后，民警立即对该车行驶轨迹进行查询分析，经查，该车经高速已从蔡家坡返回宝鸡市区，正在宝鸡市区活动，侦查大队民警迅速出击，同时请122指挥中心对该车进行实时布控，最终在宝鸡市经二路西头发现该车踪迹并进行追踪。
民警告诉记者，犯罪嫌疑人非常警觉，具有一定的反侦察能力，嫌犯驾车在宝鸡新福路、新福北路区域反复兜圈，后又驾车沿新建路向东行驶，见时机成熟，民警驾车绕至嫌疑车前方与刑侦支队车辆形成前后夹击，在新建路中学路口处将该车截停，抓获犯罪嫌疑人韩某、刘某，并在车辆后备箱内搜出伪基站电子设备，已发送诈骗短信26000余条。
目前，案件正在进一步调查中。
编辑： 张娟
娱乐而我越来越胖了。”照片中，两人一身黑衣，共同竖起大拇指，画面很养眼。06-07
娱乐6月6日，谢娜晒出与李诞的合照，称“好玩的同框。”照片中谢娜一手捂着嘴，和李诞同框合照。06-07
娱乐据悉，这也是宁浩首次献声，亦是宁浩徐峥五度联手，展开的小人物成长的故事，影片将于7月6日全国公映。06-07
娱乐6日下午，在上海影城一号大厅，著名电影表演艺术家、年逾八旬的牛犇举起右手、握紧拳头，向中国共产党党旗庄严宣誓。06-07
娱乐笑靥如花，与活动现场观众们分享体验。据悉，胡杏儿电影作品刚刚杀青，片中与古天乐、张智霖、吴镇宇三个实力派男演员合作。06-06
娱乐马丽自领证后首次曝光自己的长发照片，嘟金鱼嘴耍萌，大眼wink电力满分，侧颜杀撩力爆屏，婚后甜蜜感溢于言表。06-06
娱乐由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的《影》近日首发“当局不迷”版预告。06-06
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05
娱乐同时，张艺兴也跟阳董超一起喂猪，一起干农活，还顺道坐下来与阳董超奶奶聊天，全程温暖陪伴。06-05
娱乐关晓彤担任中国世界杯少年队名誉队长，6月3日现身上海球场助力少年球员出征2018世界杯。关晓彤身穿球衣搭配百褶裙，青春阳光活力满满。06-05
娱乐“六一”儿童节前夕，不仅城里孩子感受到了节日的喜悦，身在偏远山区的湘西龙山县茅坪乡茅坪学校的孩子们也收到了“最暖心”的儿童节礼物。06-05
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04