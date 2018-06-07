国家免费医学生只招收农村学生 须在基层服务6年

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（6月7日）从省招办获悉，拟报考2018年我省中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生（简称“国家免费医学生”）的考生，须已通过2018年陕西省普通高校招生考试报名审核，同时本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在我省农村，本人具有当地连续3年以上户籍。

据了解，有关高校的国家免费医学生招生计划由省教育厅根据用人需求，以县（区）为单位安排，分别下达面向有关县（区）定向就业的招生计划。

国家免费医学生安排在本科提前批B段录取，执行本科二批分数线。分数相同时，优先录取定岗单位所在县（区）生源。生源不足时，未完成的计划通过征集志愿的方式从高分到低分顺序录取，直至完成计划。

国家免费医学生录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生计生、人力资源社会保障行政部门签署统一制式的定向培养和就业协议，承诺毕业后到有关基层医疗卫生机构服务6年。国家免费医学生在学期间户籍仍保留在原户籍所在地，毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地。

国家免费医学生未按入学前签署的协议规定履约的，退还已减免的教育培训费用、生活补助和以上费用50%的违约金；履约情况纳入医师诚信管理，公布违约记录，并记入人事档案。

编辑： 彭芬