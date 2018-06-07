网友称高考作文难到凝噎 名师：难度还行可从五点立意

6月7日语文考试结束后，考生走出考场。（贺桐/摄）

6月7日语文考试结束后，考生走出考场。（贺桐/摄）

西部网讯（记者 彭芬 马晴茹 朱童戈 凌旎）今天（6月7日）上午，2018年高考进行了语文科目考试。西部网、陕西头条记者了解到，陕西语文科目采用的是全国卷II，是一道新材料作文，内容有关二战期间的战机防护。作文要求综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，不少于800字。

作文题目一出，就火速引来网友围观，普遍高呼太难。今年的高考作文究竟怎么写才出彩？陕师大附中高二年级组语文老师田甲林表示，今年的高考作文题没有设置太多的审题“陷阱”，相比去年而言不算难，重点考察学生的思维能力。

今年的材料大意为：

“二战”期间，为了加强对战机防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上的弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里，然而统计学家沃德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机，很难有机会返航，而这部分数据被忽略了，事实证明，沃德是正确的。

网友哀嚎一片：作文“难到无语凝噎”

今年陕西高考作文题一经公布，就引发了广大网友的热议。很多网友庆幸自己不是今年参加高考，都说难到无语凝噎。网友“嘴嘴zq”自嘲说，“老学姐只感受到，哇，好难，不会……”

部分网友提到了一个驳斥常见逻辑谬误的理论——幸存者偏差。网友“孙新”说，这明明是一道数学题；网友“Suwakoi”还解释了幸存者偏差在本次作文中的应用：“回来的飞机是因为没打到脆弱的部位所以回来了，没回来的因为打到脆弱部位所以坠毁。”

一部分网友给出了不同看法。网友“-懿萱-”说，这次的题目是想表达不能只关注表面、只关注眼前的东西，对事物的判断要全面。网友“动如参商_”解读为，“凡不能杀死我的，必将使我更强大。”

摒弃“死读书”的“小我” 拥抱“辩证思考”的“大我”

田甲林告诉记者，今年的作文题相较去年变化很大，新材料作文杀了一个“回马枪”，考虑到了不同考生的写作优势。“总的来说，就是要求考生摒弃‘一心只读圣贤书’的‘小我’，做有全面发展辩证思考的‘大气’人。”

“从材料来看，军方的调查虽直观显现，但统计学家的论断更是高瞻远瞩。这种命题指向能有效扭转学生的简单认知，引导学生拓宽视野，将个人理想与时代进步有机结合，这才是时代所需求的。”田甲林认为，这次的作文题目能全面体现“立德树人”的理念，读死书、思想僵化呆板的考生不容易得高分。

“高考试题是高考选拔和育人的直接载体，整体设计务必做到春风化雨，推动考生领会、接受命题背后的价值观念和人文精神。”田甲林说，今年高考语文作文题完美地呈现了这一切，引导教师和学生更注重语文核心素养，有效发挥了高考指挥棒的作用。

更考察思维能力和写作水平 可从五大方向立意

“今年的作文题既给了考生很大的写作发挥空间，又能有效地防止套作、猜题。”田甲林认为，考生至少可以从五个方面来考虑作文的立意。

一是重视系统思维，全面地看待问题。“考生可以借助盲人摸象的寓言故事，去思考如何避免一叶障目不见泰山。事实上，无论是在学习中还是生活中，运用系统思维来处理问题都是十分重要的。”

二是失败的样本不应该被忽视。田甲林说，在实际生活中，人们更多地是将目光投向成功者，但事实上，失败的样本更值得去观察和反思。“正如这则材料中提到的，中弹少的部位一旦中弹可能就无法返航，正是引导人们从失败中汲取成功的要素。”

三是不能被表象所迷惑。田甲林说，在材料中，军方只关注到弹痕多的地方是需要加固的，忽略了弹痕少的地方更需要加固。“这就提醒我们，头痛医头脚痛医脚的思维要不得，要更加理性、深入地去认识事物。”

四是当局者迷，旁观者清。田甲林说，在这则材料中，军方身处战争之中，被求生欲、求胜欲迷蒙了双眼，此时旁观者才能更清楚地看到命脉所在，核心所在。因此考生可以也可从这一层面进行立意。

五是不迷信数据和所谓的专业人士。田甲林说，材料中的军方经验丰富，其调查也有客观数据，但统计学家并没有被牵着鼻子走，反而关注到被忽视的、未采纳的数据，从而得出了更加准确的判断。“因此，不迷信权威，不要轻易放弃自己的思考与判断也是立意的一个方向。”

田甲林认为，今年的高考作文没有太大的审题障碍，预计大部分的考生都能顺利完成作文，但也不排除个别考生会“跑题”。“因此今年评判的重点不是审题的对与错，更多的则是考察学生的思维水平和写作能力的高低。”

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