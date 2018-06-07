在陕企业资质信息变更 7月1日后只需申请一次

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 付江星）为进一步简化企业办事流程、方便企业，改善优化营商环境，6月5日，陕西省住建厅下发《关于简化企业资质变更相关程序的通知》（以下简称《通知》），明确自7月1日起，企业申请资质相关信息变更，只需申请一次。
《通知》明确，企业申请资质名称、地址等相关信息变更，只需在建筑施工资质系统变更相关信息，变更信息将自动同步至安全生产许可证、二级建造师、安全生产管理人员及相关执业资格人员，企业只需申请一次，可同步实现关联信息变更。
另外，企业在申请办理资质的同时，也可同步申请参加安全管理人员考核。
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