【脱贫攻坚陕西在行动】富县：开展扶贫研判 落实脱贫攻坚

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 柴子佳）2018年是脱贫攻坚作风建设年，也是富县整体脱贫之年，如何突出精准扶贫的实效？富县组织扶贫工作组深入贫困户家中进行研判活动，通过大走访大排查，摸清致贫原因，听取贫困户的意见和建议，制定详实帮扶计划。凝心聚力、合力攻坚，推动全县扶贫工作扶出实实在在的成效。

富县扶贫局副局长李玲：“咱们从5月7日到5月27日，利用20天时间，对咱全县所有的行政村所有的户，包括贫困户和非贫困户进行一次走访，对咱包扶单位的包扶工作进行一次研判。”

5月9日，富县扶贫局工作小组来到杜宜村调研扶贫工作。与此同时，由县上抽调各乡镇及相关部门单位168名工作人员，组成的12个研判组也陆续分赴各乡镇，逐镇逐村逐户进行“拉网式”自查研判，对全县精准脱贫工作开展“全面体检”。

富县综合研判小组工作人员：“务工收入多少钱？”

富县杜宜村民李新刚：“四千多块钱。”

工作人员：“低保多少钱？”

李新刚：“打了229元。”

根据两年前入户调研数据，富县有建档立卡贫困户6034户18617人。开展精准扶贫两年来，不少贫困户已经实现脱贫，那么在新的情况下，如何巩固已有成果，加快推进其他贫困户的脱贫工作？从今年5月开始，富县开展了脱贫攻坚新一轮研判工作，对全县贫困户和非贫困户进行全面调研，以“盘清家底”，确保不漏报、不错报，从而有针对性制定精准脱贫措施，并且让贫困户和非贫困户都能受益。杜宜村全村108户718口人。其中，精准扶贫户19户47人，研判活动中，针对如何改善群众的生活条件，村民提了不少建议。

富县杜宜村村民：“一到雨季涝池容纳不下，没有垃圾桶，垃圾桶不多。”

富县村民杜宜村张建安：“村上啥都好，就是这路灯时间太久老化，现在路灯太少，没人维护，还有小巷道一下雨就出不来，能不能把这硬化一下。”

富县杜宜村第一书记孙浩吉：“村民提了好几项问题，像村民饮水问题涝池没解决，道路没有硬化，路灯需要更换，给我后头的工作都指引了方向。”

富县直罗镇共有贫困户376户，这里水资源丰富，种植的直罗贡米的有1400的历史。先后获得国家农产品地里标志认证，国家原产地保护等称号，由于销售渠道不畅，村民们想扩大种植规模却又担心销售问题。

富县直罗镇胡家坡村一组村民赵政富：“今年种了8亩地，就按去年的收入，能卖20000块钱。”

记者：“最担心啥？”

赵政富：“最担心卖不出去。”

在这次研判中，胡家坡村党支部书记赵玉虎发现了贫困户担心的问题，他通过联系合作社，解决了贫困户担心销售难的问题。同时合作社还为贫困户提供耕地耙田插秧收割育秧等一系列免费服务，减轻了贫苦户的劳动强度。在各方面的努力下，直罗镇计划将水稻面积扩大到四五千亩。

富县直罗镇党委书记曾庆鹏：“最终实现打造5000亩直罗贡米的生产基地的这个目标，带动150贫困户实现产业脱贫。”

产业扶贫是脱贫攻坚的主要任务，只有帮助贫困户把产业做大做强，才能实现真脱贫不返贫。在这次研判活动中，富县紧紧围绕优势苹果产业和水稻、中蜂、毛驴、森林猪等特色产业，加快推进农产品分级分选、冷藏冷运、精深加工、品牌销售等农业后整理工作，大幅提升了农产品附加值，增加了农民收入。与此同时，富县还积极主动为贫困户安排就业岗位，通过一人就业实现全家脱贫。

今年4月7日富县苹果遭受冻害，全县苹果挂果果园受冻面积31.5万亩，其中贫困户苹果受冻总面积1.3万亩，涉及贫困户果农2025户。富县茶坊镇小塬子村村民张云军种了六亩苹果，全部受灾。

富县茶坊镇小塬子村村民张云军：“今年4月7日冻害，花整个冻住了，今年苹果是绝收，这是多少年来没经历过的。”

正当张云军为生活发愁的时候，来村里调研的研判工作组与县人社局联系，很快帮他找寻了一份工作，在村里打扫卫生，每个月可有300元的收入。据介绍，2017年以来，富县人社部门已累计实现贫困劳动力就业创业1926人，极大推进了全县的扶贫攻坚工作。

富县人力资源和社会保障局局长孔宏伟：“作为人社部门更应该为贫困户搭建平台，建立基地送岗位送资金，从而激发贫困劳动力创业就业的活力，达到一人就业全家脱贫的目的。”

记者了解到，富县历时20天的扶贫研判工作结束后，各研判组以乡镇为单位以问题清单的形式逐村进行反馈。各乡镇将针对研判提出的问题逐村建立整改台账，限时督查整改。

富县县委书记李志锋：“就是以问题为导向，解决了群众所思所盼，树立了以人民为中心的思想，通过大走访、大调研、大研判，把问题捞上来，让老百姓去评判，我们就能做到既解决贫困户的问题，又解决非贫困户的问题，既关注贫困村又重视非贫困村，让所有的群众在脱贫攻坚过程中都有获得感。”

精准扶贫研判调查，让干部更加深入到脱贫的一线，吃透情况，找准方向，同时也拉近了与贫困户的关系，强化了工作作风。而限时督察整改又犹如对症下药，突出精准扶贫成效，为富县全县扶贫攻坚工作扎实推进起到了良好的作用，根据当地规划，今年底，富县全县将实现整体脱贫。

编辑： 辛超