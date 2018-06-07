开发商强占村集体土地违规建房 回应:已查处停工

6月6日，14条网友留言有回复。
西部网讯 西安225路公交占用自行车道、秦汉新城张家湾村一组耕地遭破坏、沣东新城黄家寨村土地被强挖建房……6月6日, 西安市公共交通总公司、秦汉新城正阳街道办事处、沣东新城管委会办公室等7个党政相关单位回复了14条西部网网友留言。
西安225路公交占用自行车道
驾驶员被取消评优资格
2018年5月25日，网友“西安市民668”反映称，5月25日早上，225路公交车在行驶过程中突然转入自行车道，并占用了整个车道，致使后方数辆自行车无法通行。司机开门送他一个朋友下车，待他朋友下车后，他才启动车在前方10米的公交车站停车。请相关部门能够调查处理此事。
西安市公共交通总公司回复：根据网友反映的情况，公司立刻进行了调查，情况属实。公司对驾驶员进行一对一教育谈话，责令其做出书面检查，并在车队会议上进行通报；将该驾驶员纳入安全黄色预警，取消当月星级评定资格；同时，以此投诉为戒，要求驾驶员严格执行公司安全操作规程，做到文明行车、安全驾驶。
秦汉新城张家湾村一组耕地遭破坏
已下发限期整改通知书
2018年5月16日，网友“奋斗”反映称，秦汉新城正阳街办张家湾村一组，几年前有人以租赁名义取得农民土地，后经发现是被挖开耕地层大肆窃取地下沙土资源，存在严重的安全隐患，望有关部门能予以高度重视，调查处理。
秦汉新城正阳街道办事处回复：网友“熟悉的陌生人”反映的问题基本属实，该处经营者确实存在偷挖河沙行为，街道办联系上级国土、城建、工商及秦汉新城综合执法队出面向该沙场下发限期整改通知书，并由新城综合执法队对该沙场实施持续跟踪，坚决制止非法挖沙填埋建筑垃圾等恶劣行为。
如逾期该沙场仍未能按照要求整改，建议工商部门直接吊销其相关证照。如该沙场继续无照经营，建议上级综合执法部门对其进行强制性拆除。
沣东新城黄家寨村一组土地被强挖建房
已对违法行为进行查处
近期，网友“老百姓”反映，沣东新城沣东街道办事处黄家寨村一组，位于世纪大道以南沣河以东蓝马啤酒厂以西的98亩耕地，被一家叫绿城房地产的开发商强行开挖建房，未见到任何关于征地审批手续及文件，恳求相关部门实地考察处理！
沣东新城管委会办公室回复：经核实，2018年3月16日绿城颐景房地产有限公司在未取得合法用地手续前，擅自在沣东街办黄家寨村集体土地上动工建设，占地面积大约105亩，用作房地产住宅项目。
接相关举报后，我区国土部门立即赶赴现场调查，核实有关情况后，现场责令当事人立即停工，限期清理地面非法建筑物，恢复土地面貌。目前该处已全面停工。后续我们将按照相关法律法规对其违法行为进行查处。
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编辑： 辛超
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