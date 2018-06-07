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2018陕西高考作文公布：一则“二战”故事的材料解析

时间：2018-06-07 11:57:27  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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2018陕西高考作文公布：一则“二战”故事的材料解析

“二战”期间，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里，然而统计学家沃德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机，很难有机会返航，而这部分数据被忽略了。要求：综合材料内容及含义，选好角度，确定立意，明确问文体，自拟标题：不要套作，不得抄袭：不少于800字。

西部网讯 2018年陕西高考作文公布了，作文题如下：

“二战”期间，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里，然而统计学家沃德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机，很难有机会返航，而这部分数据被忽略了。事实证明，沃德是正确的。

要求：综合材料内容及含义，选好角度，确定立意，明确问文体，自拟标题：不要套作，不得抄袭：不少于800字。


 


 

编辑： 高政超

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