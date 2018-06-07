考场外的家长们：兴奋、忙碌、期待

西安70中考点外，考生陆续入场。

有家长穿旗袍护送孩子入场，寓意旗开得胜。

西部网讯（见习记者 凌旎）“我觉得大学是每个孩子最基本的平台，必须得上。可是我娃整天就给我说，谁给你说必须要上大学，你们就是为了上学而上学。”在谈及孩子对高考的态度时，一位家长如是说。

今天是2018年普通高等学校招生全国统一考试的第一天。上午8点20分左右，西安市第七十中学所在的骆驼巷里站满了考生家长。三个家长站在一起正聊得火热，一位妈妈说昨晚梦到生了两个孩子，一男一女。“早上起来赶紧查了一下，梦的寓意特别好！”说罢高兴的笑着，笑声感染了现场很多家长。

几天前，微信朋友圈中就流传着一个段子：高考第一天穿红色，预示着开门红；第二天穿绿色，预示着一路绿灯；到了第三天，就要穿灰色和黄色了，这代表着走向辉煌。记者看到，西安市第七十中学门口，“家长等候区”中就有不少穿旗袍的妈妈。“这都是有讲究的，妈妈穿红色‘旗开得胜’旗袍，爸爸穿‘马到功成’黄马褂，给孩子讨个好彩头！”一位家长给记者解释道。

和家长们期待、兴奋的样子相反，考生都显得很淡定。大部分考生挥别家长时一言不发，转头就走进了学校大门。而一面对孩子，家长好像害怕说错话似的，也只能把目光望向考场，欲言又止。

西安市第七十中学门口还有一位忙碌的父亲，手持摄像机穿梭于人群中。“我是想给孩子留一些高考的影像资料，这毕竟是孩子人生中的一件大事。我觉得人生还是要有点记忆，人这一辈子能去回忆的东西不多，很多想记住的东西已经模糊了，所以我就萌生了这个想法。”这位爸爸边拍边笑着说，考学生也是考家长，家长都很惦记孩子，就是不善于表达。

上午8点35分左右，学校门口出现了一个焦急的身影。一位妈妈向执勤警察求助说自己孩子没戴眼镜，进考场看不到黑板上的字。“昨天我还检查了好多遍给孩子说一定记得戴上眼镜，这不今早就忘了！”最后在老师的帮助下，眼镜顺利送进考场交到了孩子手上，焦急的妈妈瞬间如释重负，破涕为笑。

等候的时间总是过得很慢。上午9点过5分，考场上传来了“开始答卷”的广播声。确认不会再有“突发情况”发生的家长们纷纷结伴离去，但还有很多人依旧守在学校门口。“娃出来都快12点了，家长守在这也没用。要么回去给娃准备饭菜，要么就去睡一会吧。”门口执勤的警察和家长们聊天说道。谁知家长们早已有“精确”的助考计划。“我家就在这附近，准备在这待到11点，然后走路回家做饭刚好来得及。回家心里也着急啊，还不如在这看看。”一位家长回应道。

因为考点设置在这里，整个骆驼巷弥漫着紧张的氛围。值勤警察神情严肃，随时观察着考场附近的环境；便民用水点的工作人员也准备好了藿香正气水等防中暑的药物。

今天是2018年高考的第一天，家长们的期待溢于言表。和所有家长一起，西部网祝愿广大考生金榜题名，春风得意！

编辑： 高政超