安康20345名学生参加高考 多条公交线路临时调整

西部网安康讯（记者 毛明博）6月7日和6月8日是一年一度的高考。记者从安康市招办了解到，今年安康市高考报名考生22781名，除高职分类招生已录取考生2436名外，安康市20345名考生将参加6月7至8日的考试。本次考试全市共设10个考区，18个考点，696个考场，涉考工作人员4500余人。
记者还了解到，今年高考期间，汉滨交警大队将对安康中学、汉滨高中、汉滨高中西校区(原兴安职中)、安康市初中(原解放路中学)、江北高中等考点门前路段实行交通管制，1、3、10、12、15路公交车线路会临时调整，高考考生千万不要坐错车，以免耽误考试。
具体如下：
一、1路公交原途经“兆亿大厦(江南小学)、老安运司、雷神殿、马坎”站点暂时取消，改为“朝阳小区、兴安门、解放路口、兴安公园、白天鹅广场、影剧院”站点至火车站，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
二、3路公交车原途经“老安运司、解放路”站点暂时取消，改为“中心医院、兴安公园、鼓楼街”站点至缫丝厂，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
三、7路公交车原途经“雷神殿、马坎、影剧院”站点暂时取消，改由“老安运司、中心医院、白天鹅广场、影剧院、培新街”站点至高客站，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
四、10路公交车原途经“汉滨初中、安大”站点暂时取消，改由“南环东路口、育才路口、市疾控中心、兆亿大厦、老安运司、雷神殿”站点至金州广场南，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
五、12路公交车原途经“影剧院、西城阁、中渡路”站点暂时取消，改由“马坎、雷神殿(汉唐书店)、中心医院、白天鹅广场、影剧院(南城国际)、培新街、建设大厦、移动公司、市人民医院、江北饭店、火车站”站点至高客站，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
六、15路公交车原途经“兴安门、解放路口、双溪寺、江南小学”站点暂时取消，改由“金州广场、市中医院、兴华建材市场”站点至火车站，其它站点不变，返回路线也按此调整站点运行。
编辑： 高政超
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