安康在瀛湖增殖放流现场。

西部网安康讯（记者 毛明博）提起水桶将一桶桶小鱼放流到瀛湖中，瞬间鱼儿就投入到浩渺的烟波中。6月6日，在参加安康市举行的增殖放流活动中，来自瀛湖中学的学生都很一直很兴奋，他们都觉得通过亲手参与增殖放流，为守望家乡河湖发挥了应有的作用，大家的笑容都写在了脸上。

据安康市渔业局工作人员介绍，当天，由安康市水利局牵头组织这次增殖放流活动，累计向瀛湖放入20万尾鲢鱼、鳙鱼、黄颡鱼等滤食性鱼苗。记者了解到，此次活动以“增殖水生生物，助力绿色崛起”为主题。后期，安康市还将累计在黄洋河、任河、汉江白河段等流域，放流鲢、鳙、多鳞铲颌鱼鱼苗40万尾。

陕西省水产研究所宣读了对放流区域水质检测和放流鱼苗的检验检疫结果，市公证处现场对活动进行了公证。

安康市渔业局水产科科长刘晓婷介绍，举行人工增殖放流活动，目的是加快瀛湖网箱取缔之后渔业资源的修复，并通过鱼类来改善和净化水质。同时呼吁广大群众积极参与保护渔业资源的行动中来，携手打击电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕捞行为，共同关爱汉江等母亲河。

安康市渔政执法人员也表示，今后将持续强对增殖放流后的巡查监管，重点做好毒鱼、电鱼等非法行为，以确保放流成果，实现好鱼养好水，好水养好鱼，鱼水共生的和谐画面。