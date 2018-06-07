安康白河在湖北十堰举办经贸旅游招商推介会 招商引资近7亿元

安康白河在湖北十堰举办经贸旅游招商推介会现场。

安康白河在湖北十堰举办经贸旅游招商推介会现场。

安康市与十堰市领导见证签约。

西部网安康讯（记者 毛明博）“我们将借助省内外资本与资源创意把白河县桥儿沟景区打造成为陕西省最大的明清古建筑群，同时还要做好绿松石小镇建设，让历史的沧桑衬托出出绿松石的璀璨；我们将以“店小二”的标准做优服务，让客商有更多的收益和获得体验……”在6月6日安康白河走进十堰经贸旅游招商推介会上，白河县招商局向十堰的客商抛出“橄榄枝”。

白河县委书记陈晖在致辞中说，白河与十堰各县区之间既是地理上的好邻居、又是发展上的好伙伴，在经济社会发展上具有很强的关联性、互补性，深化交流合作是政府所愿、企业所盼、民心所向、大势所趋。举办这次推介活动，正是抢抓汉江生态经济带建设和发展门户经济的重大机遇，通过向大家推荐白河最好的名优产品和特色资源，进一步加强与十堰地区在产业开发对接互补、生态环保联防共治、文化旅游等方面展开更加深入的协作合作，“努力将陕鄂边际区域打造成门户经济的典范，着力构建区域经济融合发展的新格局。”

十堰市委常委、副市长方建卿参加推介会。他在致辞中说，十堰与安康,同属丹江口库区及上游地区，同为国家精准脱贫重点区域,向来就有协作发展的传统。近年来,两地在公路建设、高铁争取、旅游对接等方面,均进行了很好的探索合作,特别是十堰市人民医院与白河县医院的对接合作,成为区域融合发展的成功典型，得到国家部委的充分肯定。今后，两地将借助共护水源区的情缘，进一步深化资源对接、产业互动、文化交流、生态保护、流域合作，拓展合作领域，携手谱写转型发展、绿色发展、融合发展的新篇章。

安康市委常委、市政府党组成员刘世元等也参加活动。当天，白河县向外推介的桥儿沟明清古街建设、飞地园区招商等多个项目共签订招商引资项目12个，总投资达6.96亿元。

编辑： 高政超