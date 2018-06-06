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华阴发生故意伤害案件 一男子持刀将前妻刺伤

时间：2018-06-06 20:43:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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华阴发生故意伤害案件 一男子持刀将前妻刺伤

记者刚刚从华阴市外宣办了解到，今天（6月6日）早上8点多，华阴市太华路北段西岳驾校营业厅内发生一起故意伤害案件.

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 杨璐） 记者刚刚从华阴市外宣办了解到，今天（6月6日）早上8点多，华阴市太华路北段西岳驾校营业厅内发生一起故意伤害案件。

嫌疑人张某（男，29岁，华阴市岳庙办居民）持刀将前妻武某刺伤，武某现已送往华阴市人民医院救治，作案后，嫌疑人张某被群众现场抓获，目前该案正在进一步审理之中。

编辑： 张娟

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