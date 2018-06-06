宝鸡一幼儿园突然说要停办 回应：问题已解决一切照常

宝鸡一幼儿园突然说要停办 回应问题已解决一切照常

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 6月5日晚上起，不少宝鸡市民向记者反映，他们孩子所在的金台区实验幼儿园突然发出一纸通告说因房屋租赁到期，本学期结束后将停办，不少家长表示担忧。记者6月6日从宝鸡市金台区教育体育局了解到，经过今天的协商，幼儿园的工作一切照常进行，不会停办。

“我园因房屋租赁期限到期，将于本学期结束后停办，特此通知。”6月5日晚上，市民段先生向记者反映，孩子所在的宝鸡市金台区实验幼儿园突然发出一纸通告说这学期结束后要停办，让家长为孩子另行择园。

段先生说，在微信群看到幼儿园通告后，不少家长感到疑惑和担忧，怎么好端端的突然说要停办，幼儿园停办后孩子该去哪上？段先生说，幼儿园停办的话，涉及到小班、中班300多孩子的入园问题，他也咨询了其他的幼儿园，转园都比较麻烦，还是希望幼儿园能继续办。

记者今天（6月6日）上午在宝鸡市金台区实验幼儿园采访时，幼儿园工作人员告诉记者，他们园长正在和区教体局协商解决此事，具体的原因他们也不清楚。

下午，记者来到金台区教育体育局职教民教管理中心采访了解到，经过各方协商，目前问题都解决了，幼儿园工作一切照常。

宝鸡市金台区实验幼儿园工作人员下午回复记者说，幼儿园一共400多孩子，小班、中班一共有300多孩子，经过协商幼儿园工作一切正常进行，家长安心送孩子入园，不会停办。下学期新生报名工作下周进行，具体时间关注幼儿园的通知，有需要转园的也可随时来园办理离园手续。

编辑： 呼乐乐