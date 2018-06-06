陕西50名市民参观污水处理厂 感叹：跟想的不一样

西安市经开区草滩污水处理厂生化池上方的智能温室大棚实景。
作为当天最小的参观者，5岁的曹木阳小朋友告诉记者，她看见黑黑的水变成了透明的水，很开心。
西部网讯（记者 鄢山宇）“妈妈给我讲过污水处理厂的绘本故事，今天参观了真正的污水处理厂，感觉好神奇呀……”作为六五环境日的主题活动之一，6月6日上午，由陕西省环保厅、西安市环保局联合举办的公众开放日活动上，50名市民参观了西安市经开区草滩污水处理厂。作为当天最小的参观者，5岁的曹木阳小朋友告诉记者，她看见黑黑的水变成了透明的水，很开心。
西安市经开区草滩污水处理厂是皂河入渭河的最后一道污水处理“防线”，主要处理污水服务区域包括汉城遗址保护区、经开区皂河东西两岸部分区域内的污水以及西三环区域内的污水等，每日处理污水能力为20万吨。
活动现场，在污水厂工作人员的讲解下，市民代表参观了中控室、展板、展厅等设备，零距离“围观”污水处理工艺流程，了解了污水处理过程以及污水处理的基本常识，直观感受污水从浊变清的全过程。
在生化池上方的智能温室大棚，棚内绿色的热带植物、娇艳艳的花朵、香甜的小番茄引起了市民代表的关注，感叹“污水处理厂跟自己想象中的完全不一样”的同时，纷纷拿出手机拍照留念。据西安市经开区草滩污水处理厂厂长涂小平介绍，污水处理厂一共有两个智能温室大棚，分别为热带景观植物区及无土栽培种植区，两个大棚通过污水源热泵将室温常年控制在22摄氏度，而热带景观植物区里的景观水系使用的也是处理过的中水。
“这个污水处理厂很生态很绿色，就是一个大花园。”市民代表王可告诉记者，参观结束后自己最大的感受就是原来处理后的污水可以再利用，做一些小桥流水景观、浇灌花草植物，变废为宝。作为个人而言，就是要在日常生活中坚持做到节约用水、一水多用，不浪费每一滴水，做保护水资源的行动者。
据了解，西安市经开区草滩污水处理厂是西安市第一个采用PPP模式组织实施的项目，率先采用先进的MBR膜处理工艺，2016年12月开始商业试运行。目前已累计处理污水9178万立方米，出水主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》，优于《城镇污水处理厂排放标准》一级A标准。该污水处理厂的出水已作为西安湖、渭河湿地、渭河生态林带水系补水。
编辑： 张娟
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