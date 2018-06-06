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西安查获一非洲籍非法出境人员 罚款后被遣送

时间：2018-06-06 17:19:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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西安查获一非洲籍非法出境人员 罚款后被遣送

6月5日凌晨，陕西省公安边防总队在执行西安至巴黎的HU7907次航班出境边防检查任务时，发现一名刚果（金）籍旅客所持比利时居留卡有伪假嫌疑，遂进行进一步核查，经认定该居留卡系变造。

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 程雨佳）6月5日凌晨，陕西省公安边防总队在执行西安至巴黎的HU7907次航班出境边防检查任务时，发现一名刚果（金）籍旅客所持比利时居留卡有伪假嫌疑，遂进行进一步核查，经认定该居留卡系变造。

总队依据《中华人民共和国出境入境管理法》第七十一条第（一）项之规定，对其处以罚款人民币一千元的行政处罚，并于当日遣送出境。这也是该总队今年查获的第三起非法出入境案件。

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