6000余警力保高考 将重点打击“涉考”类案件

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 杨扬） 2018年普通高校招生全国统一考试将于6月7日至8日进行，西安市共设置13个考区，70个考点，有56828名考生参加。昨日（6月5日），记者从西安市公安局了解到，西安警方已经周密部署，预计出动6000余警力，多警种联动，启动全市高考点安保，严厉打击“涉考”类犯罪，全力为高考学子保驾护航。

每个考点配备警力10余名 网格化巡逻保障秩序

据悉，警方在70个考点均配备治安民警6名、反恐防暴民警4名，同时携带单警装备和防暴武器，交警4到6名，并设置保障用警车、巡逻车辆和交警等车辆若干。

考试前期及考试期间，治安民警将对各考区、考点周边治安秩序进行整治和排查，尤其是加大对考点周边出租房、旅（宾）馆、娱乐场所、电子游戏游艺场所的治安检查力度，依法查处危害考试安全的违法犯罪行为；增加各考点防冲撞等隔离设施；依法查处各类治安案件并积极帮扶救助考生。同时，做好各考点门口治安秩序维护工作；加强涉考涉生治安案件查处工作；户政部门设立专门高考、中考便民窗口，处理考试期间考生身份证丢失等问题，为考生办理临时身份证或带照片（加盖骑缝章）的身份证明，以供考生考场应急之用。

高考期间，全市公安机关严格落实“一、二”级网格化巡逻模式，全市141个网格化巡逻车实行24小时全覆盖巡逻，以提高街面见警率和快速反应能力，确保全市街面治安秩序的平稳。

全市68个警务站继续落实24小时勤务机制，同时在全市70个考点周边，再增加1辆巡逻车，每辆车配备2名警力加强考场外围的巡逻防控工作；增加徒步巡逻力量，在考点周边100米范围内的道路沿线开展徒步巡逻工作，负责考点外围治安巡逻和突发案件的处置，加强盘查工作，对持有准考证的学生遇到困难时予以积极帮助。学生进、出考场时段重点加强巡逻，确保及时为高考学子提供安全有效的保障。

严打“涉考”类案件 突发事件将启动预案

据介绍，市公安局在每个考区安排4到6名刑侦民警专门打击处理“涉考”类违法犯罪活动，特别是严厉打击考试作弊、兜售试题答卷、非法招生及利用高考从事中介诈骗钱财等违法犯罪活动，密切配合有关部门防范和打击利用现代通讯工具等技术手段进行舞弊的行为。

反恐部门将以高考考点和沿途主要路线为重点部署反恐防范措施，确保绝对安全。做好特警队、卫生局、供电局等应急力量的备勤待命。一旦发生紧急事件，立即启动西安市反恐预案。

交警将负责考点附近道路的“保畅”和道路管理，并在考试期间开启“绿色通道”，全力助考帮扶。

消防部门负责组织实施消防监督检查，落实各考点、考场及试题试卷存放点的消防安全责任和措施，消除火灾隐患，确保消防安全。

据西安市公安局高考安保工作领导小组介绍，高考前夕，全市已开展校园治安安全秩序专项整治行动。截止目前，全局已经检查考点周边旅馆、出租屋460余所，生产经营通讯电子产品单位50余家，检查考点娱乐场所、电子游戏场所等治安复杂场所150余家；同时已经配合教育部门做好试卷的押运工作，为高考来临奠定了良好的安全基础。

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