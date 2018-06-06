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西安绕城谢王立交内环管制 新筑收费站分流明日恢复

时间：2018-06-06 16:55:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安绕城谢王立交内环管制 新筑收费站分流明日恢复

西安绕城高速谢王立交内环因处理事故现场主线临时管制，预计明日（6月7日）恢复。目前高速大队从新筑收费站实施分流。

西部网快讯（记者 刘望）西安绕城高速谢王立交内环因处理事故现场主线临时管制，预计明日（6月7日）恢复。目前高速大队从新筑收费站实施分流。

据了解，今天（6月6日）凌晨03:01分，西安绕城高速内环方向杏园至新筑之间K5+000处发生交通事故,一辆拉有电石的货车在西安绕城高速新筑段发生侧翻和自燃，事故没有造成人员伤亡。

由于电石成分特殊，消防部门现场启动了进行防水处理和救援，避免引发次生险情。事故发生后占用了紧急停车带，此前，相关路段交通并未受到影响。

 

编辑： 刘望

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