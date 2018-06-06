车主商场遇见交警"红娘" 千余辆车终于告别"夜不归宿"

西安交警当“红娘”，给大唐西市周边市民以低价争取到商场1650个夜间停车位。

西部网讯（记者 刘望）一边是有车没地儿停，一边是晚间车库空荡荡，当小区居民与商场管理者中间多了一个交警“红娘”后，通过闲置资源的有效盘活，竟然碰撞出1+1大于2的效果，不仅化解居民的停车难，也为商场创造了利润。近日，大唐西市周边小区市民的一千六百余辆车晚上终于有家可回了，告别了以往的“夜不归宿”。

西安交警为大唐西市周边市民争取1650个夜间停车位

大唐西市周边被居民小区包围，但由于有些小区建设的比较早，当初并没有规划足够的停车位。随着近年来市民生活的提高和群众生活的提高，越来越多的家庭拥有了汽车，但是汽车却没有地方停放，很多市民不得不把车停在大唐西市周边的道路上，导致道路拥堵。

虽然停车位的规划和建设的主体责任并不在交警，但收到周围群众的求助之后，西安交警展开了调研。交警走访发现，大唐西市周边的许多商场都有地下停车场，每天晚间商场打烊后，车库就被闲置下来，还要安排人员看守车库。

一边是商场车库闲置，一边是车主车辆无处停放，交警就当起了商场和车主之间的“红娘”，将双方的实际需求进行了沟通，通过多次牵线搭桥，让周围市民以低于市场的价格包月租到了商场1650个夜间停车位，缓解了市民“停车难”得问题，同时将商场闲置的资源充分利用了起来，增加了商场收入。

增标识标线明确路权 道路瘦身还周边市民道路畅通

除了协调停车资源外，为减少对道路资源的占用和引导市民快速找到停车场出入口，以及突出该区域的旅游特点，西安交警还对大唐西市周边道理交通标线进行了重新施划，增设了8面停车诱导标志和6面旅游标志，完善交通引导标志，加强道路信息的引导。

西安交警在大唐西市周边劳动南路、西市北路口等11个交叉口新施划网格线4处，禁停提示标志32面规范停车秩序，同时引导交通参与者各行其道，明确路权，西安交警对沿街单位出入口进行渠化，通过完善人行横道线、让行标线，规范车辆出入的同时，保障行人无障碍通行。

在不影响机动车正常通行的基础之上，西安交警通过对机动车道“瘦身”，在西市北路、西市南路等周边道路增加非机动车道宽度，并配套施划“自行车+导向箭头”组合式非机动车地标，服务慢行交通，倡导绿色出行。

编辑： 刘望