华远海蓝城二手房业主遇上学难：小区学校不收公办学校不理

在浐灞半岛社区，家长为给孩子上学登记在烈日下排队等候。 （包女士供图）

根据未央区2018年义务教育学区划分图显示，华远海蓝城在浐灞一小的学区范围内。

西部网讯（见习记者 凌旎）“之前几个月都求学无门，咋记者一问就能上学了呢？”西安华远海蓝城二期业主包女士不知道是该高兴还是生气。

6月4日，包女士向西部网民生热线反映，6岁多的孩子今年该上小学了，她却被告知既不能在小区自带学位的海蓝城小学就读，也无法去学区范围内的浐灞一小上学。为此，西部网记者进行了走访调查。

民生热线：华远海蓝城小区没有公办学位 相关部门互相推诿

自带学位上不了学 公办学校拒绝登记

包女士告诉记者，自己是外地人，去年通过西安市一家房屋中介公司购买了浐灞华远海蓝城二期的一套房子。“在这买房的唯一目的就是让我娃有学上，当时中介告诉我买房后就会得到一个海蓝城小学的学位，我就信了。”让包女士没想到的是，等到该给孩子上学登记摸底的时候，她却被邻居告知，二手房业主的孩子无法在海蓝城小学入学，该小学只接收一手房业主的孩子。

为了了解情况，包女士向开发商求证。“开发商告诉我，要凭购房合同才能享受上学名额。”包女士说，二十几天前，海蓝城小学开始登记，包女士没有报名的资格。“最后在我多次恳求下，学校说可以先登记，能不能报上名就不能确定了。”

包女士委屈的告诉记者，“二手房业主孩子没有学位我可以理解，可是我家房子的前业主有一个名额，而且他没有用过。虽然我不是一手房业主，但是这个名额是空缺的，为啥我家孩子就不能用?”

小区自带学位不能保证入学，包女士又向小区学区范围内的浐灞一小询问孩子上学的情况。而浐灞一小给包女士的回复更让她失望至极。“浐灞一小说，华远海蓝城小区未交教育配套费，因此我家孩子没有资格登记报名。”

海蓝城小学答复前后不一

6月5日，记者来到华远海蓝城售楼部咨询包女士孩子入学的事情。一名现场工作人员干脆的回答：“学校是我们开发商花钱盖的，我们有权决定谁能上学，谁不能上学，卖房的时候就说的很清楚。学校（海蓝城小学）只认购房合同，合同上写谁的名字，谁家娃就上学！前业主学位名额是否空缺都无所谓，我们要求就是这样子。”

在被问及浐灞一小教育配套费时，该经理说：“我们小区共有3000个上小学的名额，没有义务再给公办学校交教育配套费，我们的孩子不用上他们的小学，我们只要保证一手房业主的孩子能够上学就可以了。”

6月6日早上9时52分，记者致电海蓝城小学招生办，一名蒋姓老师的回复却跟开发商的说法截然不同。她说：“投诉人所说的情况我并不了解，但是从今年年初开始，我们就能够实现让二手房业主孩子上学了。而且从国家政策放开后，我们也能够让小区业主的适龄二胎正常入学。”

然而，自从“软磨硬泡”在海蓝城小学登记了之后，二十多天过去了，包女士没有得到海蓝城小学的任何答复。

浐灞管委会宣传人员：最迟8日回复

6月6日上午，包女士给记者发来一条业主群里的信息：“邻居们，有房有户的业主子女可以去浐灞半岛社区排队领号。现场的工作人员说了，可以领号排队交资料，浐灞一小今年招生300人。”

包女士说，现场登记的至少在1000户以上，浐灞一小300个名额该怎么分配？

根据未央区2018年义务教育学区划分图显示，华远海蓝城在浐灞一小的学区范围内。海蓝城业主子女是否有在浐灞一小登记报名的权利？自带学位无法满足的情况下，海蓝城业主子女该去哪里上学？

带着这些疑问，记者来到浐灞生态区管委会，找到社会事业管理局(教育局)办公室。工作人员要求记者先与管委会宣传中心取得联系。记者随后到宣传中心，得到的答复是主管媒体的工作人员外出接待，必须等人回单位走采访流程。

无奈记者只能将采访问题以书面形式告知宣传中心，并请求提供办公电话稍后采访。该宣传中心以单位有规定为由拒绝了记者的请求。

6月6日下午3时，浐灞生态区管委会宣传中心回电表示，将先核实记者所提问题的真伪，随后进行调研，最迟6月8日给出答复。

包女士孩子是否能顺利入学？西部网将继续关注。

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编辑： 凌旎