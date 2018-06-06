陕鄂6县区共建汉江经济带 打造“门户”经济典范

6月6日，以“推进区域融合发展、打造门户经济典范”为主题的共建汉江经济带合作发展论坛召开。
西部网讯 （记者 毛明博） 连秦接楚的汉江跨江大桥、汉江航道建设、陕鄂交汇处的界岭隧道及省际连接公路等重大项目的立项，甚或建设，将有望通过今天（6月6日）在湖北省十堰市举办并生效的陕鄂边界区域合作备忘录而走上“快车道”。以“门户”经济助力，推进区域融合发展，陕鄂两市6县区协同将有望成为两地发展新的“增长级”。
今天，以“推进区域融合发展、打造门户经济典范”为主题的共建汉江经济带合作发展论坛召开。作为该项活动的发起方，白河县县长李全成认为，这是加强陕鄂比邻区域融合发展的一件大事和盛事。白河县与十堰市张湾区、郧西县等县区就深化共建汉江经济带在深度合作、创新合作方式和建立长效机制等方面进行了广泛深入的沟通交流，为陕鄂边界地区开展更大范围、更广领域、更高层次的互利合作达成了广泛共识。
据了解，与会6县区共同审议通过了《陕鄂边界区域合作备忘录》和《秦楚边陲旅游联盟合作备忘录》，与会代表就共同抓住汉江经济带建设的历史机遇，形成陕鄂边界发展共同体，推动区域合作全面深入开展。围绕基础设施、产业合作、旅游发展、社会事业、生态环保等方面，积极与兄弟县区一道大胆探索实践，大胆改革创新，聚合发展动能，为推进区域融合发展而不懈努力。
李全成代表发起方提议与会各方：今后将按照“抱团取暖，强化共同体意识；互联互通，构建协同发展格局；开拓创新，打造门户经济典范”的总体要求，立足当前、放眼长远，大力优化产业布局和资源配置，充分发挥各自的比较优势，促进各地优势互补和叠加，形成联动效应，共同培育和构建区域协同发展的大格局、新高地。对达成的合作意向，条件成熟的要相互支持、协同推进；对涉及面广、牵涉重大、一时难以解决的，要及时沟通对接、联络协调，争取更高层面的支持、更广区域的协作，使其成为惠泽陕鄂249．34万群众的合作共赢的新成果。
当天，湖北省十堰市的张湾区、茅箭区、郧阳区、郧西县、竹山县等县区领导与白河县领导就加强共建汉江经济带合作、秦楚边陲旅游联盟协作细节及加强重大应急公共事件协作等做了进一步细化与补充。
编辑： 张娟
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