新闻频道 > 本网原创

宝鸡开展夏季治安巡逻防控行动 严打各类违法犯罪活动

时间：2018-06-06 15:48:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

宝鸡开展夏季治安巡逻防控行动 严打各类违法犯罪活动

6月6日上午，宝鸡市公安机关夏季社会治安大防控宣传展示活动启动。宝鸡市整合全市公安机关巡特警，派出所，治安和其他群防群治力量参与社会治安大防控，着力构建多元化巡防模式，进一步挤压犯罪空间，织密巡逻覆盖网络。

宝鸡开展夏季治安巡逻防控行动，严打各类违法犯罪活动。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 6月6日上午，宝鸡市公安机关夏季社会治安大防控宣传展示活动启动。宝鸡市整合全市公安机关巡特警、派出所、治安和其他群防群治力量参与社会治安大防控，着力构建多元化巡防模式，进一步挤压犯罪空间，织密巡逻覆盖网络。

夏季来临，宝鸡市各级公安机关将结合夏季人民群众户外活动的时间规律，整合一、二、三级巡防力量，将警力摆上街面，投放到治安乱点，让群众能够见到警察，见到警灯，实现预警预防、动态管控，进一步提高见警率、增强威慑力，对各类违法犯罪活动做到早发现、早处置。

宝鸡公安将通过扎实组织开展社会治安大防控，着力构建多元化巡防模式，进一步挤压犯罪空间，织密巡逻覆盖网络，全力开展夏季治安巡逻防控专项行动，力争实现"四个增强" (严密防控力增强、公开威慑力增强、有效抓捕率增强、快速反应能力增强)和"六升一降"(街面见警率上升、巡控覆盖率上升、民警管事率上升、现行抓捕率上升、群众安全感上升、公众满意度上升、可防性案件下降)的目标。

活动现场，金台、渭滨、高新，巡特警以及宝鸡各县区公安(分)局共组成八个方队380人、45台警用车辆参加巡逻展示，参加活动的380警力登车在宝鸡市金台大道、经二路、高新大道等主要街道开展治安大巡逻。

编辑： 呼乐乐

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

高考考试当天持准考证可免费乘坐西安地铁

低头族走路玩手机不安全？西安现“低头族专用通道”

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题