第六届西安汉城湖龙舟节端午开赛 体育文化旅游融合

第六届西安汉城湖龙舟节端午开赛，“体育+文化+旅游”产业融合。
第六届西安汉城湖龙舟节端午开赛，“体育+文化+旅游”产业融合。
西部网讯（记者 贺桐）西安最本土、最接地气、最有传统韵味的端午活动马上就要来了。今天（6月6日）上午，伴随着三支龙舟竞速溅起的水花，西安最大的传统水上竞赛项目——第六届汉城湖龙舟节拉开帷幕，12支参赛队伍将在端午假期展开激烈角逐。
端午龙舟节期间，除了在汉城湖看飞舟竞渡、百舸争流，还有一系列精彩纷呈的文化盛宴等着广大市民游客欣赏。丝路风情歌舞表演、水上飞人特色表演、传统歌舞、本土艺术表演、端午特色美食展、惠民车展、惠民房展等活动，会让广大游客在汉城湖逛得应接不暇。
为办好本届龙舟节，汉城湖景区打出了“体育+文化+旅游”产业融合发展的组合牌，以龙舟赛这一传统体育活动为基点，以弘扬端午传统文化为支撑，以打造大西安国际一流旅游目的地城市为目标，在活动内容、赛事观赏性、文化格调等多方面再优化、再提升。
此次龙舟节最大的亮点，就是在回归传统端午文化的同时推陈出新，将体育、文化、旅游巧妙的结合起来，在龙舟赛的竞技性和观赏性上做了很多改变，在文化演出的品位和格调上做了很多努力，达到赛事更激烈、演出更精彩的目标。
记者了解到，第六届汉城湖龙舟节是“夏爽中国·嗨西安”2018大西安夏季旅游系列主题活动之一，由西安市水务局、西安市文明办、西安市旅发委、西安市体育局、未央区人民政府、西安市地方海事局共同主办，由未央区文明办、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心、西安汉城湖实业有限公司承办。
历经多年的打造，汉城湖龙舟节已经成功连续举办了五届，成为了西安市地标性的端午活动品牌，也是西安对外宣传水文化的重要窗口。第六届西安汉城湖龙舟节，将进一步营造体育与旅游互动，节庆与旅游结合，文化与体育交融的浓厚氛围，提升西安全域旅游品质，增强西安的文化软实力和城市吸引力。
编辑： 贺桐
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