全省文化产业统计工作培训班举行 学好“新国标”助力文化强省建设

全省文化产业统计工作培训班在西安举行。
西部网讯（记者 刘璞华）6月5日-6日，由省委宣传部、省统计局共同举办的全省文化产业统计工作培训班在西安举行。省委宣传部副部长李彬、省统计局副巡视员葛小伟主持会议。来自全省各市委宣传部分管副部长、业务负责人，各县（区）委宣传部业务负责人，各市统计局分管局长、业务负责人，各县（区）统计局业务负责人共计310余人参加了本次培训班。
省统计局副巡视员葛小伟在开班仪式上讲话。
为期一天半的会议主要围绕国家统计局新修订的《文化及相关产业分类（2018）》，对下一步文化产业统计工作进行安排部署，探讨有效的工作方式方法。省统计局副巡视员葛小伟在开班仪式的讲话中指出，各部门一定要提高站位，深刻认识分类标准修订的价值和意义，突出重点，抓好分类标准的组织实施。
全省文化产业统计工作培训班在西安举行。
省统计局社科处处长万源地为全体学员深入解读了《文化及相关产业分类（2018）》，省工商局注册分局副调研员韩旭波就《加快工商登记注册便利化 助力我省文化产业发展提速》进行了授课。会后，学员们进行了分组讨论，大家纷纷表示要切实学好用好分类，进一步提高全省文化产业统计数据质量，推进文化陕西建设迈上新阶段。
值得一提的是，此次修订的《文化及相关产业分类(2018)》，是对2004、2012两次分类的发展和完善。它吸收了近年来文化体制改革的有关成果，类别结构设置符合我国文化改革和发展管理的现实需要和认知习惯。尤其是将以“互联网+”为依托的文化新业态，纳入文化产业统计范围，突出了文化核心领域内容，体现了文化生产活动的新特点、新趋势。
6月6日，西安市统计局、安康市委宣传部、渭南市统计局、榆林市委宣传部、西安市灞桥区统计局、西安市曲江新区文化产业发展局的相关负责同志分别做了交流发言，总结当前文化产业工作经验，并提出了下一步的工作计划。
省委宣传部副部长李彬作总结讲话。
省委宣传部副部长李彬在总结讲话中强调，各单位要充分认识把握文化产业分类标准修订的特点和意义，珍惜"文化产业"这块金字招牌，高度重视文化产业统计工作。加强统筹协调，形成推动文化产业发展的强大合力。宣传部门和统计部门要密切配合，为陕西文化产业的发展做出更大的贡献。
编辑： 钟莹
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