六岁儿童被飞镖扎伤左眼 警惕儿童玩具的隐形危害

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）玩具被称为“儿童最亲密的伙伴”，对于儿童的智力发育和身心健康都具有非常重要的作用。和过去的滚铁环、丢沙包、跳皮筋不一样，如今，超市、商店的儿童玩具可谓种类繁多、琳琅满目。虽然随着玩具的多项国标陆续实施，市面上的玩具比以前更加规范和安全。然而，一不小心，或者玩具选择不当，就有可能导致孩子受到意外伤害。
5月28日，在西安市儿童医院耳鼻喉科住院部，记者见到了两岁七个月的悦悦，她在玩耍的过程中，不小心把嘴巴里含着的一个椭圆形玩具的小部件，吸入了气管。
悦悦的爸爸：“跟他妈妈玩捉迷藏呢，没找到她妈妈，哭了一下，就呛到里面了，需要做手术，把气管里面的异物取出来。”
而马上就两岁的贝贝则是把玩具中的小灯泡吸入了气管，奶奶发现孩子呛着咳嗽，就在贝贝的后背拍了几下，以为没事了。
贝贝的奶奶：“到了肺，感染了，化脓了。”
今年只有14个月大的阳阳，刚一进医院就住进了儿童重症监护病房，当时持续高烧不退，在县医院查不出原因。后来通过CT才发现，在孩子的肺部有一颗大豆。
西安市儿童医院耳鼻喉科住院医师张睿：“在术中，我们可以看到，这个孩子在右主支气管有一个大豆样的异物卡住了。在手术当中把这个东西用支气管镜取了出来。取完之后，看到双肺支气管都有大量的脓液，我们在术中进行了肺泡灌洗。”
如今，经过全麻支气管镜手术，术后20余天抗炎化痰治疗，阳阳终于要康复出院了。在西安市儿童医院的耳鼻喉科医生办公室，记者见到了近期医生们从孩子气管中取出的异物，大多数都是玩具中的塑料小配件、小灯泡、小珠子，以及粮食作物里的豆子和坚果等等。
西安市儿童医院耳鼻喉科主任樊孟耘：“儿童气道异物是耳鼻喉科的急重症之一，主要发生在三岁以下的小孩。因为儿童的磨牙萌出不全，咀嚼能力不是很健全，所以在进食的时候如果出现哭闹、哭笑或者嬉戏打闹，很容易把这些东西吸到气管里，造成气道异物。我们每年接治的气道异物的患者大概有六百多，一般来说吸入气道的异物可能卡到喉部、气管或者支气管，不同的异物、不同的部位会导致不同程度的呼吸困难，危重的可能会窒息，危及生命。”
樊主任建议，三岁以下儿童不应该玩带有微小零部件的玩具，也最好不要接触坚果类食品。如果瞬间发生窒息危险，家长还应该学会急救法。不过一定要注意姿势标准，否则可能造成二次伤害。
樊孟耘：“对于三岁以下的小孩，如果发生这种情况，把小孩颠倒过来，手拖住他的颧骨，胳膊托住胸部，在后背拍击一到五次，看有没有异物出来。一定是头低脚高位，始终保持这个位置，如果还没有出来的话，可以将小孩翻转过来，用食指和中指按压他的下胸部，按压三到五次。如果是比较大的小孩，可以从后面抱住他，双手握拳，顶他的上腹部，向上冲击。”
4月25日上午，记者在西安市第四医院见到了6岁的鹏鹏（化名），他刚刚做完了左眼的第一次手术。鹏鹏的妈妈告诉记者，几天前，孩子在汉阴县城的一个游乐场，被一支飞镖扎到眼睛。
鹏鹏的妈妈：“当时我儿子哇的一声就哭了，抱着我说妈妈我眼睛瞎了，第一反应手一捂可能飞镖就掉了。”
由于伤情严重，鹏鹏从汉阴县医院紧急转到西安市第四医院。经过会诊，医生认为，虽然通过手术可能会让孩子的左眼能看到一些，但是复明的希望不大。
西安市第四医院眼科主任医师王建洲：“当时来的时候是穿通伤，我们做了急诊的清创缝合术，把伤口闭合了。现在情况就是，虹膜一部分损伤，晶体是外伤性白内障，B超提示有不利的积血。”
5月29日，记者了解到，鹏鹏的左眼已经做过了三次手术，后续治疗还在进行中，但情况不太理想。采访中记者了解到，除了飞镖这种容易伤到眼睛的玩具，这两年在孩子们中非常受欢迎的水弹枪也很危险，这是一种利用压缩空气发射水弹的弹射玩具。
西安市民：“我儿子刚买到水弹枪的时候，就跟他的好朋友说我举着球，你来拿水弹枪打这个球，但他根本不知道对方是不是能够射准，打碎的水弹溅在他的眼皮上，把这块打红了。”
近日，网络上流传的一个实验显示，水弹枪不仅可以打碎鸡蛋，打烂西红柿，甚至能够打穿西瓜皮。国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心曾经发布过消费预警信息：吸水弹在打到人体后，可能导致冲击伤害。如果击中眼睛等部位，可能会造成眼球挫伤等更严重的伤害。
记者在市场走访中发现，正规场合出售的玩具，基本上都标明了建议适用的年龄限制。例如内有微小零部件的会明确标识不适合三岁以下儿童玩耍，而水弹枪的适用年龄就在14岁以上人群。而现实中情况却并非如此，很多三岁以下的儿童会玩有微小零部件的玩具，玩水弹枪的也多是七八岁甚至五六岁的儿童。在淘宝网上，水弹枪的种类多达上万种，某一款水弹枪的销量高达4万多件，而且在商品评价中显示，许多消费者都是14岁以下的儿童。应该说，孩子购买或者使用什么样的玩具，主要是家长在把关，那么，家长会严格按照年龄分级选择玩具吗？
西安市民：“有时候为了她的爱好或者兴趣，可能把这个问题就疏忽掉了，想着孩子喜欢，安全性上考虑的少。一大部分家长对这个的重视度都是不太到位的，后期还是要注意一些。”
除了家长不应该对选择孩子的玩具掉以轻心外，合理引导孩子免受玩具伤害的还有学校和老师。5月29日上午，在西安市曲江第三小学的一个教室里，老师正在认真地为孩子们讲述关于玩具选择的安全问题。
西安市曲江第三小学校长助理李勇：“出现了许多不规范不安全的玩具，这些玩具具有一定的攻击性和危险性，所以学校在这方面不停地引导孩子们要合理地使用玩具和选择玩具。同时也对家长进行相应的培训，让家长在购买玩具时一定要购买那些符合安全标准的、安全性高的玩具，这样让我们的孩子能够在玩具当中学到知识。”
如何保护孩子们免受玩具伤害，需要全社会共同来努力。玩具厂商必须生产优质合格的玩具，家长要严把关做好监护工作，学校和老师也要做好安全教育，相关管理部门也要严格检查、规范市场，只有这样，才能最大程度地避免孩子们受到玩具的伤害。
编辑： 辛超
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