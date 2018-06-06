职校学生上课迟到被罚款 学校：已批评涉事班主任

6月5日，21条网友留言有回复。

西部网讯 泥巴公社房屋装饰公司老板跑路、西安800路公交车私自更改路线、陕西一学校学生上课迟到被罚款……6月5日, 西安市工商行政管理局、西安市公共交通总公司、陕西省教育厅等14个党政相关单位回复了21条西部网网友留言。

泥巴公社装饰公司老板跑路

公安部门已介入调查

2018年5月29日，网友“刘”反映称，2018年3月让泥巴公社给家里装修，总金额105000元，先后三次交付了95%的装修款99750元。5月19日设计师通知公司因经营不善倒闭，但我的房子装修进度只进行了40%，装修工程烂尾。希望相关部门能够帮忙解决。

西安市工商行政管理局回复：工商经开分局执法人员前往泥巴公社就网友反映的情况进行调查核实。经初步核查，该公司目前已申请破产，涉及多起客户意向金未退的事件。该事件现已上升为民事案件，已不在工商部门管辖（职权）范围内。

随后，工商经开分局工作人员向公安经开分局了解到，公安经开分局现已对此事介入调查。下一步，工商经开分局将依据工商职能积极配合相关部门对此事进行调查处理。

西安800路公交私自更改路线

公交司机被罚200元

2018年5月17日，网友“微笑”反映，每日早上8点左右，800路公交车没有从原定的丈八北路与昆明路十字右转向东行驶，而是从大寨路直接右转向东行驶，绕过北窑头等站点，导致乘客早上等待公交将近一个小时，一辆车都没有等到。请问公交司机可以随意更改路线吗？

西安市公共交通总公司回复：800路隶属公交八公司二车队，经落实，因西郊北窑头交堵严重，800路确实有个别驾驶员不遵守公司规定，私自改变营运线路，对线路营运秩序造成一定影响。

800路所属车队已于5月16日、17日对当事人按照公司规定进行处罚，取消个人星级、安全服务奖励，罚款200元。车队于5月 18日召开全体职工会进行通报，并要求驾驶员行车中严格按照行车路线行驶，坚决杜绝私自绕行，确保线路良好的营运秩序。

学生上课迟到被要求交罚款

班主任被批评教育

2018年5月25日，网友“李文龙”反映称，陕西省电子信息学校汽修班，只要是迟到即使只有几分钟都要交钱，纯属乱收费。希望相关部门能够调查处理。

陕西省教育厅回复：经过学校调查，网民反映该校汽修班存在迟到收费情况属实。具体情况是，该班班主任在班级管理过程中，针对部分学生上课迟到屡禁不止的现象，班主任采取对迟到学生扣钱进行惩罚的行为，并将这些罚款充入班费或将于学期末退还给学生，属于班主任个人行为。

针对存在的问题，学校现已做以下处理：一是对所涉班主任进行严肃批评教育。二是所扣金额于2018年6月1日下午16：30前全部返还给学生本人。三是学校将进一步加强教职员工师德教育，强化督导检查，严防此类事情再此发生。

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6月5日有回复：西安市工商局等回复21条网友留言

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编辑： 辛超