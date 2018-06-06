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一辆装载电石的货车在西安绕城附近侧翻 事故路段已通

时间：2018-06-06 10:02:24  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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一辆装载电石的货车在西安绕城附近侧翻 事故路段已通

今天（6月6日）凌晨两点多，在西安绕城高速新筑附近的内环，有一辆装载着化学品的半挂车突然发生侧翻。

一辆装载电石的货车在西安绕城附近侧翻。（图据陕西都市快报）

西部网讯（记者 刘望）记者从西安交警高速大队了解到，今天（6月6日）凌晨3点至4点期间，一辆拉有电石的货车在西安绕城高速新筑段发生侧翻和自燃，事故中没有人员伤亡的报告。

由于电石成分特殊，消防部门正在现场进行防水处理和救援，避免引发次生险情，目前事故路段交通通畅。

编辑： 张锦茹

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