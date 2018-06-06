宝鸡市饮用水水源地保护条例8月1日起施行

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者6月5日从宝鸡市环境保护局了解到，《宝鸡市饮用水水源地保护条例》将于8月1日起施行。
《条例》规定，本条例所称饮用水水源地是指居民生活以及公共服务用水的取水水域和密切相关的陆域。饮用水水源地分为集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地。集中式饮用水水源地，是指通过输水管网集中提供饮用水，且供水人口在一千人以上的取水地，包括现用、备用和规划的饮用水水源地。分散式饮用水水源地，是指供水人口不足一千人的现用、备用和规划的饮用水取水地。
《条例》规定，在饮用水水源保护区和准保护区内，禁止倾倒工业废渣、城镇垃圾及其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；禁止排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；禁止排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；禁止向水体排放热废水或者含病原体的污水。
在饮用水水源保护区和准保护区内，禁止擅自改变、破坏地理界标、警示标志和隔离设施。禁止运输危险化学品的车辆通过饮用水地表水水源保护区，确需通过的，应当依照国务院《危险化学品安全管理条例》的有关规定执行。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源保护区内使用农药。
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、县（区）人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、掩埋动物尸体或者其他可能污染饮用水水体的活动。
对于违反本条例规定的，由市、县（区）地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。
编辑： 高政超
娱乐笑靥如花，与活动现场观众们分享体验。据悉，胡杏儿电影作品刚刚杀青，片中与古天乐、张智霖、吴镇宇三个实力派男演员合作。06-06
娱乐马丽自领证后首次曝光自己的长发照片，嘟金鱼嘴耍萌，大眼wink电力满分，侧颜杀撩力爆屏，婚后甜蜜感溢于言表。06-06
娱乐由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的《影》近日首发“当局不迷”版预告。06-06
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05
娱乐同时，张艺兴也跟阳董超一起喂猪，一起干农活，还顺道坐下来与阳董超奶奶聊天，全程温暖陪伴。06-05
娱乐关晓彤担任中国世界杯少年队名誉队长，6月3日现身上海球场助力少年球员出征2018世界杯。关晓彤身穿球衣搭配百褶裙，青春阳光活力满满。06-05
娱乐“六一”儿童节前夕，不仅城里孩子感受到了节日的喜悦，身在偏远山区的湘西龙山县茅坪乡茅坪学校的孩子们也收到了“最暖心”的儿童节礼物。06-05
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01