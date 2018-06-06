宝鸡市饮用水水源地保护条例8月1日起施行

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者6月5日从宝鸡市环境保护局了解到，《宝鸡市饮用水水源地保护条例》将于8月1日起施行。

《条例》规定，本条例所称饮用水水源地是指居民生活以及公共服务用水的取水水域和密切相关的陆域。饮用水水源地分为集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地。集中式饮用水水源地，是指通过输水管网集中提供饮用水，且供水人口在一千人以上的取水地，包括现用、备用和规划的饮用水水源地。分散式饮用水水源地，是指供水人口不足一千人的现用、备用和规划的饮用水取水地。

《条例》规定，在饮用水水源保护区和准保护区内，禁止倾倒工业废渣、城镇垃圾及其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；禁止排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；禁止排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；禁止向水体排放热废水或者含病原体的污水。

在饮用水水源保护区和准保护区内，禁止擅自改变、破坏地理界标、警示标志和隔离设施。禁止运输危险化学品的车辆通过饮用水地表水水源保护区，确需通过的，应当依照国务院《危险化学品安全管理条例》的有关规定执行。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源保护区内使用农药。

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、县（区）人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、掩埋动物尸体或者其他可能污染饮用水水体的活动。

对于违反本条例规定的，由市、县（区）地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。

编辑： 高政超