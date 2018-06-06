宝鸡2.7万考生明日高考 多部门出举措为高考"护航"

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2018年高考明日进行，为了给考生营造一个良好的考试环境，记者6月5日从宝鸡市招生考试委员会召开成员单位会议上获悉，今年宝鸡市参加高考人数2.7万余人，共在12个考区设33个考点，939个考场，多部门多举措为高考“保驾护航”，目前准备工作已经就绪。

严控噪音确保考生良好的学习和休息环境

宝鸡市城市管理执法局通告，中高考期间，各建筑施工单位在5月27日至6月28日期间，宝鸡全市范围内禁止夜间（晚22点至次日晨6点）施工；高考期间（6月7日至8日）和中考期间（6月27日至28日），考点半径500米范围内的建筑、拆迁工地全天禁止施工作业（经批准的抢修、抢险作业除外）。

各类产生施工噪声污染的单位要严格遵守以上规定，如有违反，将依照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等有关法律规定，从严予以处罚，并通过媒体曝光；对不听劝告，妨碍执法公务的将移送公安机关处理。

宝鸡市各县区住建局（城管执法局）将加大执法检查力度，并会同相关部门开展联合整治，杜绝各类施工噪声的产生，为考生创造良好的学习生活环境。对违反规定的可向宝鸡市城管热线12319举报投诉。

高考期间考点周边路段实行交通管制

今年宝鸡市参加高考人数2.7万余人，宝鸡市共在12个考区设33个考点，939个考场，其中高考32个考点、915个考场，“三校生”单招考试在市区设1个考点，24个考场。

宝鸡市区共设13个考点，金台区3个考点：石油中学、斗鸡中学、金台高级中学。渭滨区6考点：渭滨中学、长岭中学、烽火中学、新建路中学、滨河中学、姜城中学。陈仓区4个考点：虢镇中学、陈仓高中、陈仓初中、虢镇初中。为了给广大考生创造一个良好的考试环境，届时公安交警部门将考点周边道路实行临时交通管制，管制期间禁止车辆通行。

宝鸡市公交公司将对各考点周边线路运力上浮，保证线路运营间隔。保证公交车辆有序进出站和广大市民有序乘车，优先保障考生乘车。高考、中考期间，考生本人可凭准考证免费乘坐公交车。

除此之外，中高考期间，宝鸡市金龙、新发、众信3家出租车公司的100辆出租车免费为考生服务，凡是车辆张贴“中高考免费直通车”标识、同时后视镜系有红丝带的出租车，考生只要出示“准考证”，均可免费乘坐。

宝鸡交警还开辟了“绿色通道”，对持有2018年高考《通行证》的车辆优先通行。如果发生考生忘带准考证、走错考点等情况，可及时向交警求助。

编辑： 高政超