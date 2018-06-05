杨凌现代农庄体验内容丰富 休闲旅游及研学好去处

现代农庄集群推介会暨“现代农庄看杨凌网络大V基层行”主题采访报道活动在尚特梅斯庄园启动。

西部网讯（记者 张娟） “这西瓜不仅皮薄，还甜……”6月4日下午，现代农庄集群推介会暨“现代农庄看杨凌网络大V基层行”主题采访报道团成员边吃西瓜边赞扬。据了解，本次活动由杨凌示范区党工委管委会主办，杨陵区委区政府、示范区党工委宣传部承办共邀请网络媒体及自媒体达人30余人见证杨凌现代农庄的魅力之处。

6月4日至5日的两天时间里，采访团成员分别到百恒奇异果庄园、野猪林刘家农庄、锦田农庄、嘻哈农场、陕西九立机器人科普基地、西北农林科技大学博览园等地参观，并就杨凌现代农庄集群发展、现代农业研学旅行等有关情况进行深入采访。

编辑： 张娟