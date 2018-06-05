风云二号H星成功发射 西安力量助力保障“一带一路”沿线气象服务

西部网讯（记者 刘望 通讯员 张昊） 今天（6月5日）晚上21时07分，风云二号H星在西昌卫星发射中心成功发射。风云二号H星是风云二号03批的最后一颗星，也是风云二号卫星系列中的最后一颗星，将继续为我国和“一带一路”沿线国家提供气象保障服务。位于西安航天产业基地的航天科技五院西安分院承担了风云二号H星数传云图广播转发器分系统与应答机子系统的研制工作。
风云二号H星采用自旋稳定方式，能实时获取中国及其周边地区可见光、红外云图和水汽分布图，收集并转发气象、海洋和水文等环境监测资料，播发数字展宽云图，严密观测不同时间和空间尺度天气系统的变化。
如何将风云二号H星监测到的气象信息传回地面，及时地做出天气预报？这需要航天五院西安分院研制的数传云图广播转发器分系统。风云二号H星不仅能够实现数据的双向传输，还能对云图进行广播及分发。
卫星上的数传云图广播转发器分系统将卫星遥感仪器获取的原始云图信息准确无误的传输至地面站，地面站将这些原始信息处理后形成不同的气象产品，这些气象产品数据再通过云图广播转发器向卫星覆盖区域的地面接收站进行广播，使覆盖区域的用户可快速获取、使用气象资料。
对气象卫星来说，卫星姿态对获得气象信息的准确性十分重要，据航天五院西安分院风云二号H星副总设计师何兵哲介绍：“应答机子系统和卫星遥测、遥控终端及地面测控站一起，实现卫星状态的日常监控和管理，使得卫星保持‘健康’的状态，完成气象信息的精准采集以及对地面站传送等重要任务。”
风云二号卫星于1986年启动研制，1997年至今已成功发射8颗，风云二号所有卫星的数传云图广播转发器分系统与应答机子系统都出自西安分院。目前，风云二号卫星的在轨运行，为我国和周边地区的天气预报提供实时动态的气象观测资料。
编辑： 贾存真
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