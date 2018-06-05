食药执法人员不打招呼，对西安高考考点周边餐饮随机督察。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 贺一辰 李斌） 6月5日，陕西省食品药品监管局执法人员不打招呼，对西安市部分高考考点校园周边餐饮食品安全随机进行督查，重点检查了餐饮服务单位的证照资质、原料采购储存、从业人员健康、餐饮具清洗消毒、设施设备等，并详细询问了餐饮服务单位的食品安全应急措施准备情况，确保中高考期间餐饮食品安全。

“这个冷藏柜不通电、不制冷，你怎么对里面的菜品进行保质保鲜？”在边西街上的“天顺”的凉皮店，检查人员发现其中一个员工的健康证过期，同时发现其装有食物的冷藏柜处于断电状态；在西安市第八十二中学附近一家名为“金福昌”的面馆进行检查时，发现该店“小餐饮许可证”已经过期两个月……对于检查现场发现的校园周边一些小餐馆许可证过期、不规范操作、卫生条件较差、消毒设施是摆设等问题，执法人员当场责令整改，并要求辖区基层监管人员要加大中高考期间食品安全监管工作，强化巡查值班，确保广大考生饮食安全。

“中高考对每一个家庭都很重要，确保广大考生饮食安全，这是对于我们食药监管工作的一次检验”。据现场检查人员介绍，为确保广大考生饮食安全和身体健康，陕西省食药监管局5月份就作出部署，要求全省各地市都严格落实监管责任，加大监督检查力度，全力“护航”中高考食品安全。

连日来，汉中市食药监管部门对承担考生就餐的学校食堂、餐饮服务单位加大排查力度，并通过开展多种宣传咨询活动；除了前期保障，宝鸡市局在高考期间将落实24小时值班制度，确保快速有效处置突发事件；渭南市局联合教育局组成联合督查组对各县、市、区局工作开展情况进行了督查，强化承接考生餐饮服务单位负责人的第一责任人意识；杨凌区局分8个检查小组对餐饮服务单位全面检查，并加强对考场周边食品安全和免费供应水点检查，全方位保障考生饮食安全。

同时，陕西省食品药品监督管理局也提醒广大考生和家长，在外出就餐时应选择持有《餐饮服务许可证》、环境整洁的餐饮单位就餐，尽量少去露天摊贩用餐；食品应当在烧熟煮透后再食用，最好不要食用隔夜食品、熟食、剩饭菜；注意科学饮食、营养搭配、平衡膳食，多食用清淡营养的食品，不吃或少吃油腻和生、冷食品。

在外就餐发现食品安全问题及时拨打举报投诉电话“12331”、“12345”或向当地食品药品监管部门进行投诉。

编辑： 王瑜