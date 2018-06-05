西安启动向大气污染宣战全民行动 呼吁市民当"监督员"

500名志愿者顶着烈日，通过健步走的方式在运动公园中行走，用行动向市民倡议绿色出行。
西部网讯（记者 鄢山宇） 健步走、环保知识抢答……今天（6月5日）是六五环境日，西安市在城市运动公园举行“六五”环境日宣传纪念活动。当天，西安市启动 “向大气污染宣战全民行动”，呼吁广大市民群众当好政府大气污染防治工作的“监督员”，对身边的各类大气污染问题。
500名志愿者健步走传播环保绿
早上9点，西安市城市运动公园里人头攒动，在环保知识有奖问答的展台前，市民们踊跃领取答题卡，认真阅读。记者看到，很多市民通过答题赢取了地铁卡以及太阳伞。此外，500名志愿者顶着烈日，通过健步走的方式在运动公园中行走，用行动向市民倡议绿色出行。
“今天是环境日，我觉得我们每天都应该像今天这样重视环保，通过自己的努力，改善我们的环境，守护我们的蓝天。”李大姐是一名健步走爱好走，平日里上班、去超市购物都是步行前往，稍微远一点的路程也会使用公共交通，她希望大家都能从点滴做起，做一名环保市民。
据西安市环保局副局长王韬介绍，随着经济社会的快速发展和群众生活水平的不断提高，广大市民对环境的需求也越来越高，每个人都期盼在蓝天白云、绿水青山的宜居环境中学习、工作和生活。“中国生态环境部公布了2018年—2020年延续3年的六五环境日宣传主题—‘美丽中国，我是行动者’，就是希望全社会关心、支持并积极参与生态环境保护，加快形成绿色生产、生活方式，使我们的天更蓝、水更清、山更绿、环境更优美。”
西安启动“向大气污染宣战”全民行动
近年来，西安市的生态环境质量持续向好，美丽大西安建设成效显著。但与此同时，还存在着雾霾袭扰、黑臭水体、垃圾围村等生态环境保护工作中的短板和薄弱环节。
在当日活动中，西安启动“向大气污染宣战——全民行动”，将坚决打赢 “铁腕治霾•保卫蓝天”和“退十进位”攻坚战，举全市之力打一场防治大气污染的“人民战争”。
“开展这项活动的目的，就是要动员、号召和要求各个单位和个人，在生产消费、工作生活等领域自觉践行生态文明理念和环境保护理念，把全市上下各行各业的力量凝聚起来，坚决打赢西安蓝天保卫战。”据西安市铁腕治霾办副巡视员穆启旺介绍，此次活动将由政府牵头，推动行业企业单位更好的落实大气污染防治工作措施，加大对违法问题、违法单位的曝光力度，减少大气污染；排污单位要强化污染防治措施落实，自觉接受公众监督。
西安市呼吁广大市民群众当好政府大气污染防治工作的“监督员”，对身边的各类大气污染问题，通过12345市民热线、西安市环境违法行为微信举报平台等方式及时进行举报；要当好大气污染问题的“消防员”。对身边一些轻微的污染问题，如焚烧垃圾、违法使用燃煤、餐饮油烟直排等，主动进行制止，及时消除环境污染；要当好自觉维护生态环境、减少大气污染问题的“清洁员”。
编辑： 鄢山宇
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