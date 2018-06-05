六五环境日 西安中小学生呼吁大家做“行动者”守护西安蓝
时间：2018-06-05 18:07:31
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鄢山宇
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六五环境日 西安中小学生呼吁大家做“行动者”守护西安蓝
据统计，大赛组委会共收到各类作品3289篇（件），共有97个学校2955名学生参加了写作类、绘画类、摄影类3个组别的竞赛。
西部网讯（记者 鄢山宇） 今天（6月5日）是六五环境日。作为六五环境日系列活动，“美丽大西安 我是行动者”西安市中小学生有奖征文、绘画、摄影大赛获奖名单在今日揭晓。获奖小朋友们现场呼吁，希望大家都能做“行动者”，为“西安蓝”出一份力。
为了纪念新《中华人民共和国环境保护法》实施后的第4个“六五环境日”，积极响应“美丽中国 我是行动者”主题，西安市委宣传部、西安市环境保护局、西安市教育局联合在全市中小学生中开展了“锦鹏置业杯”“美丽大西安 我是行动者”西安市中小学生有奖征文、绘画、摄影大赛。据统计，大赛组委会共收到各类作品3289篇（件），共有97个学校2955名学生参加了写作类、绘画类、摄影类3个组别的竞赛。
据西安市环保局工作人员介绍，这次的征文、绘画、摄影大赛规格较高，特别邀请了西安市作家协会主席吴克敬、西安市摄影家协会主席宋艳刚、西安市美术家协会主席杨霜林等专家分别为孩子们的作文、照片和绘画作品评奖。经过专家们严格评选，按成绩先后，依次评出一等奖24个、二等奖38个、三等奖71个、优秀奖210个、优秀组织奖20个、优秀指导老师奖20个。
“我的作文以《西安的变化》为题，通过西安大街小巷的变化、空气质量的改善和人们良好习惯的逐渐养成，来展现西安这座城市越变越好，越来越宜居。”来自曲江一小的获奖学生黎泽宇告诉记者，只要大家齐心协力，每人一小步，就能让西安改变一大步。他呼吁更多的小朋友从现在做起，做一名“行动者”，带动爸爸妈妈绿色出行、绿色生活，共同为“西安蓝”出一份力。
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鄢山宇
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文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
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文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
文化把优秀、高雅的艺术奉献给广大观众，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣。05-24
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文化西安要以文化引领城市发展，利用好自身的历史文化资源，推动西安文化产业加速发展，促进其由文化大市向文化产业强市转变。05-18
文化重于乡土、以现实主义见长、思想性与艺术性兼备。陕西作家作品中独特的文学面貌与文学传统铸就了陕西文学的辉煌。05-16
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三农由上海财经大学三农研究院主办的“中国现代都市农业竞争力综合指数”（2017）版日前出炉。05-30
三农国务院办公厅转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委《扶贫项目资金绩效管理办法》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。05-30
三农当前，夏粮主要作物小麦由南向北梯次成熟，西南地区麦收基本结束，湖北、河南、安徽等主产区进入集中收获期。05-29
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三农在“一带一路”倡议框架下，传统农业往来早已发展为以科技、人才、商贸、基础设施等为重点的全方位农业大协作。05-29
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旅游夏季就是旅游的季节，就是青春肆意挥洒的时候，带上好友，约上情侣，携上家人，来一场说走就走的旅行，让自己的青春不留白。06-05
旅游昆明航空、国航、东航等多家航空公司发布公告，今日起开始征收国内航线燃油附加费，征收标准为每位成人旅客10元。06-05
旅游连日来，华北黄淮地区迎来新一轮的高温天气，多地纷纷迎来今年首个高温日。06-05
旅游6月3日，参加2018国际旅游小姐大赛中国总决赛的佳丽来到江苏苏州望亭镇参加当地民生体验活动。06-05
旅游胡同是老北京生活的缩影，一个“老”字，决定了胡同整治不能脱离固有的历史风貌，不能撇下一砖一木里那些古风民俗、市井人情。06-05
旅游6月4日，工作人员在石家庄科技一卡通有限公司展示“京津冀互通卡”。当日，一卡通行全国的“京津冀互通卡”面向石家庄市民正式发售。06-05
旅游随着中老年群体的出游率明显增加，慢节奏的出行方式越来越受到这类群体的青睐。06-05
旅游近年来，黄龙县坚持“生态立县”的原则，大力发展生态种植养殖业和以清洁能源为主的生态工业、生态旅游业。06-04
旅游“80后”于智博6月3日在成都接受记者采访时表示，自己已于5月19日成功冲顶珠穆朗玛峰。06-04
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旅游改革开放以来，中国法定假日和周末休息日由约60天增长到115天，假日天数逐渐增多，休假制度日趋完善，休假质量不断提升。06-04
旅游俄罗斯世界杯开幕在即，2022年的北京冬奥会也脚步临近，在“全民健身”风潮驱动下，体育旅游成为旅游行业新热点。06-04
美食想囤积一些食物以备不时之需？如果你真的需要那种能储藏很久的食物，那么你应该考虑下述十种食物。06-05
美食吃果蔬讲究应季，但有一类蔬菜永远应季，这就是芽菜。芽菜最常见的有发芽黄豆、豌豆苗、香椿苗等。在营养师看来。06-05
美食面包主要是由面粉、油、糖、盐及其他原料经过发酵、烘焙等工艺加工而成的一类产品，因为它食用方便、口味丰富多样而深受消费者喜爱。06-05
美食营养丰富的食物，并非就是十全十美的。豆腐在营养上也存在小缺憾，人体必需的氨基酸——硫氨酸含量不足，因此不能被人体完全利用。06-05
美食不少广东人都有煲汤的习惯，认为饭前喝碗汤非常重要。“煲汤”，并非普通的番茄鸡蛋汤或者青菜汤。06-05
美食科学研究证实，“早吃好，中吃饱，晚吃少”的古老谚语的确有益健康，因为早餐决定了人体一天的新陈代谢。06-05
美食现在人们生活紧凑，吃饭时间经常被打乱，其实吃饭时间也非常重要，能让你提起精神面度工作，要有一个合理的饮食时间。06-04
美食青萝卜和牛肉同烹，是四季养生滋补佳选。有助于减肥清脂，适合“三高”人群食用。06-04
美食
壳是食物的保护罩，食物是保护好了，可是要去掉它可不是那么容易的。就说板栗吧，每次剥它都得耗上半天，啥心情都没有了。06-04
美食
纵然不吃早饭的理由有千种万种，但是这种习惯会健康会产生很大伤害，那么不吃早餐的危害有哪些呢？06-04
美食
豆浆是一种由泡发的黄豆经过磨制形成的一种液体食物，不仅味道很好，也有很高的营养价值，对我们的身体是有很大的好处的。06-04
美食四季豆是我们餐桌上的常客，但因为食用四季豆中毒的新闻却时有发生。如何烹饪四季豆才安全呢?06-04
健康一般来说，肝癌总病程不到三年，但前两年大多没有明显病症。因为肝脏是唯一一个没有痛感神经的器官，只有损伤高达70%后才有感觉。06-05
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解。06-05
健康空调病的症状表现因人而异，呼吸系统、消化系统、关节肌肉、神经系统最易受累。空调病最好的避免方法就是预防。06-05
健康用药前一定要选择对症的药，还需要确定自身对所用药物没有过敏反应，避免造成严重后果。06-04
健康食用新鲜水果除了能降低普通人患糖尿病风险，对糖尿病患者也同样有益，能够降低他们患糖尿病并发症的风险。06-04
健康对于肠胃炎、口腔溃疡等一些夏季常见的疾病，不一定均因湿热、燥热引起，盲目降火反易反复发作，辩清病因再对症下药。06-04
健康除了自然因素,老人的饮食习惯、性格特点以及生活习惯等,都会影响寿命。06-04
健康据香港“东网”5月30日报道，荷兰一啤酒生产商将打破41年历史，拟在啤酒节上首次推出无酒精啤酒。06-01
健康如果宝宝超过5岁，每周至少两次夜间尿床，持续三个月以上，这就需要引起家长的高度重视了。06-01
健康医生表示，中药零食中，药的成分不是很多，但经常食用也会对身体产生影响，市民要根据自己的体质选择适合的中药零食。06-01
健康许多人觉得小龙虾是杂食动物，越脏的环境下越能生存，小龙虾全身都是寄生虫，虾线很脏不能食用，这些常见疑惑是不是真的呢？06-01
健康背下部对应脾、胃、肝、胆，腰部对应肾、膀胱、大肠和小肠。所以保养背部也成了养生很重要的一点，促进背部经络的排毒、排汗功能06-01
教育他今年高三，即将步入高考考场，但就在考前一周因为白血病住院。他目前病情严重，医生告诉他，以目前身体状况根本不能参加考试……06-05
教育大学学习为初高中文化程度的基层群众带去了满满的获得感，让他们在乡村安居乐业的同时，也能接触到最新的技术和管理理念。06-05
教育“听力障碍已成为我国新生儿出生缺陷第二位的疾病，其中很多属于永久性听力损失。”06-05
教育高考时间，各地为保障高考顺利进行，纷纷亮出了“高招”，“人防、物防、技防、制防”。06-05
教育中央气象台4日发布高考期间天气趋势预报：高考期间，预计全国大部气温较适宜，无大范围高温天气，广东中西部有大暴雨。06-05
教育，“2018年高考网上咨询周”活动将于6月22日在“阳光高考”信息平台正式启动。06-05
教育当日，湖北省襄阳市襄阳五中举办“青春无畏逐梦扬威”高三年级趣味运动会，2000多名即将参加高考的同学通过趣味游戏放松心情，释放压力，迎接高考。06-04
教育殊不知，95后的校园歌手早已默默“出道”，在校园中创作着属于他们的青春，哼唱着他们的旋律。06-04
教育要让科技工作成为孩子们尊崇向往的职业，就要让青少年一代懂得，要实现建成社会主义现代化强国的伟大目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。06-04
教育收礼物、全家出游、参加六一儿童节表演……事实上，陪伴才是儿童节最好的礼物。06-04
教育5月30日，65名广东普宁市华美实验学校高三青海玉树班藏族同学从深圳火车站乘坐广铁Z230次列车返乡备战高考。06-01
教育陕西科技大学招生办公室副主任王宁做客新华访谈《2018高考情报局》，向广大网友介绍了学校的办学情况及招生变化等。06-01
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车近日美国国家公路交通安全管理局发布相关文件，指出起亚Sedona厢式旅行车自动化车门系统故障问题，因此起亚正大面积召回该车型汽车，召回规模高达10.64万辆。06-05
汽车玛莎拉蒂将停产Ghibli，其他所有车型将实现全面升级，将采用Level 3自动驾驶技术，能够实现汽车在特定场景下自动驾驶。06-05
汽车据悉，麦明凯表示，由于中国小型SUV市场主要被国产品牌所占据，因此该款车型并不会在中国发售。06-05
汽车新一代Avalon整体采用了对称式布局，配备了三辐式多功能方向盘，内部融入手动物理按键，增加了操作的便利性。06-04
汽车LEVC的电动出租车2017年上市，领先于2018年1月1日生效的伦敦新交通法，该法规定，所有新型出租车在“零排放”模式下的续航里程至少要达到30英里。06-04
汽车5月底，国家发改委下发的一份《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》搅动了汽车业的神经。06-04
汽车奥迪e-tron量产车型将首度搭载虚拟后视镜，透过其窄小的造型设计，可让车身宽度减少15cm，这样可以减少阻力，降低风噪。06-01
汽车自今年7月起，零售会以独家品牌的形式出现，数量也削减至30家，预计未来DS品牌在全英国的零售店数量将扩大至70家。06-01
汽车动力方面，新款马自达2将继续沿用现款车型搭载的1.3L汽油发动机和1.5L涡轮增压柴油发动机，未来新车还有望增加一台1.5L汽油发动机。05-31
汽车据悉，入门级蝰蛇将搭载自吸式V8引擎，动力可达550马力，取代之前的V10引擎，顶配车型有望搭载700 马力全新纯铝制V8引擎，与地狱猫共享。05-30
汽车PSA集团表示，基于e-CMP平台的电动车单次充电续航里程可达280英里(约450千米)，且已证实将于2021年之前推出四款基于该架构的电动汽车。05-30
汽车本田在2012年首次发布飞度电动版，但销售时间不长。今年早些时候，本田公司预先发布了一款专门针对中国市场的新款量产电动车，将于今年年底前上市。05-29