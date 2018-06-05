六五环境日 西安中小学生呼吁大家做“行动者”守护西安蓝

西部网讯（记者 鄢山宇） 今天（6月5日）是六五环境日。作为六五环境日系列活动，“美丽大西安 我是行动者”西安市中小学生有奖征文、绘画、摄影大赛获奖名单在今日揭晓。获奖小朋友们现场呼吁，希望大家都能做“行动者”，为“西安蓝”出一份力。

为了纪念新《中华人民共和国环境保护法》实施后的第4个“六五环境日”，积极响应“美丽中国 我是行动者”主题，西安市委宣传部、西安市环境保护局、西安市教育局联合在全市中小学生中开展了“锦鹏置业杯”“美丽大西安 我是行动者”西安市中小学生有奖征文、绘画、摄影大赛。据统计，大赛组委会共收到各类作品3289篇（件），共有97个学校2955名学生参加了写作类、绘画类、摄影类3个组别的竞赛。

据西安市环保局工作人员介绍，这次的征文、绘画、摄影大赛规格较高，特别邀请了西安市作家协会主席吴克敬、西安市摄影家协会主席宋艳刚、西安市美术家协会主席杨霜林等专家分别为孩子们的作文、照片和绘画作品评奖。经过专家们严格评选，按成绩先后，依次评出一等奖24个、二等奖38个、三等奖71个、优秀奖210个、优秀组织奖20个、优秀指导老师奖20个。

“我的作文以《西安的变化》为题，通过西安大街小巷的变化、空气质量的改善和人们良好习惯的逐渐养成，来展现西安这座城市越变越好，越来越宜居。”来自曲江一小的获奖学生黎泽宇告诉记者，只要大家齐心协力，每人一小步，就能让西安改变一大步。他呼吁更多的小朋友从现在做起，做一名“行动者”，带动爸爸妈妈绿色出行、绿色生活，共同为“西安蓝”出一份力。

编辑： 鄢山宇