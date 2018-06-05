外商在陕投资成立企业 将更加便利快捷

9家单位获得授牌
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 曹凯） 陕西省10个区县级工商和市场监管部门获得外商投资企业登记管理权，外商在陕投资成立企业将更加便利、快捷。
省工商局今天（6月5日）上午向西安市和西咸新区的9家单位集中授牌，获得外商投资企业登记管理权的单位分别是：西安市工商局高新分局、经开区分局、浐灞生态区分局、国际港务区分局、西咸新区工商局空港新城分局、沣东新城分局、沣西新城分局、秦汉新城分局、泾河新城分局。这9家单位主要是在陕西自贸试验区内的工商分局。7号还将向紫阳县市场监管局授牌，今后这些工商和市场监管局辖区内的外资企业，可以就地登记注册。
西咸新区工商局空港新城分局局长许江标：按照外商投资管理办法，尽快把人选好，搞好培训，把各项软件也好、硬件也好都把它落实好，我们在提供优质服务上面再下功夫。”
省工商局局长王吉德向获权单位授牌。
根据我国外商投资登记的相关规定，原先只有省级以上工商管理部门才能登记外资企业，随着我省自贸区的建立和商事制度改革的推进，省工商局申请国家市场监管总局向我省县区一级工商和市场监管局授予外资企业登记管理权，这次10家单位获权,标志着我省营商环境将进一步提升和优化。
省工商局局长王吉德： “这个授权的实施将大大的便利外商的投资，可以有效的节约外商企业登记的时间和资金成本，我们这次下放之后，我们要推进外商投资的单一窗口和单一表格这项改革，也就是把商务的备案和工商登记合并到一个流程来办理，方便外商企业能够快速进入市场。”
未来我省还将根据各地外商投资情况，进一步申请更多地区获得外商投资企业登记管理权。
授牌仪式
根据我国外商投资登记的相关规定，原先只有省级以上工商管理部门才能登记外资企业，随着我省自贸区的建立和商事制度改革的推进，省工商局申请国家市场监管总局向我省县区一级工商和市场监管局授予外资企业登记管理权，这次10家单位获权,标志着我省营商环境将进一步提升和优化。
省工商局局长 王吉德： “这个授权的实施将大大的便利外商的投资，可以有效的节约外商企业登记的时间和资金成本，我们这次下放之后，我们要推进外商投资的单一窗口和单一表格这项改革，也就是把商务的备案和工商登记合并到一个流程来办理，方便外商企业能够快速进入市场。”
未来我省还将根据各地外商投资情况，进一步申请更多地区获得外商投资企业登记管理权。
编辑： 王瑜
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