《决不掉队》第二季正式启动。

西部网讯（记者 毛明博 通讯员 吴星 李世峰 沈奕君） 6月5日，中央广播电视总台大型电视扶贫行动《决不掉队》第二季启动仪式在北京举行，中央组织部、中央宣传部、中央统战部、国务院扶贫办等相关部委负责人参加。陕西省平利县等全国13个《决不掉队》第二季选题地方代表应邀参加启动仪式，中共平利县委书记郑小东作为地方领导代表作交流发言。

据了解，《决不掉队》是中央广播电视总台联合相关部委推出的大型电视扶贫节目。该节目通过“电视+扶贫”的新模式，在全方位宣传“精准扶贫”政策、成果的基础上，直接参与到扶贫工作中，通过对贫困地区的调研分析，给出解决方案，利用媒体力量搭建政策、资源、信息、思想的对接平台，全面助力贫困地区脱贫致富。《决不掉队》第二季将沿着习近平总书记的扶贫足迹、扶贫开发战略思想, 选取贵州、云南、青海、陕西、西藏自治区等地的扶贫先进典型，全面记录2018年全国脱贫攻坚战。

平利是省级贫困县和秦巴连片特困地区重点县，近年来，该县把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，坚持以脱贫攻坚为大为先为重，大力弘扬“三苦三真”精神，全面推行“红黄绿”清单管理，坚持志智双扶，精准施策，2017年连续两个季度在市际交叉检查中名列全省前茅，产业扶贫、健康扶贫、“三变”改革、“两权”抵押在省市作交流发言，搬迁脱贫在全国作经验介绍，社区工厂扶贫模式被列为全国精准扶贫经典案例，支持返乡创业促推脱贫做法被国务院扶贫办印发全国借鉴，被中国社会福利基金会确定为“暖心工程·社区工厂就业扶贫”公益项目试点县。