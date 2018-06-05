梁桂检查高考准备工作 要求确保考试安全和录取公平

陕西召开专题会议对全省高考工作作进一步安排部署。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月5日）上午，在国务院领导通过网上视频巡查系统检查全国高考准备工作结束后，省委常委、常务副省长梁桂在省国家教育考试考务指挥中心，通过网上视频巡查系统检查全省高考准备工作，并召开专题会议对全省高考工作作进一步安排部署。

今年我省高考报名人数为319174人，已通过高职分类考试招生录取50545人。6月7日、8日共有26.9万名考生，在107个考区、257个考点、9133个考场参加考试，全省教育系统近4万名监考和工作人员参与考试组织工作。

在听取省招办工作汇报后，梁桂对高考考试安全和录取公平作了强调。他要求，各地、各部门和全体考务人员要多一份严格，扎实履职尽责，克服麻痹思想，杜绝侥幸心理，把工作做实做细。要多一份协调，各部门要扎实密切配合，加强应急演练，积极联动响应，使责任到岗到人。要多一份温度，各地要围绕服务考生，加强高考期间环境治理和优质服务，为考生创造良好考试和休息环境，加大对监考老师的保障。他也借此机会祝全体考生取得好成绩，也向全省4万多名考务工作人员问好！

省招委会有关成员单位一同参加检查。

编辑： 彭芬