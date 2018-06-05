梁桂检查高考准备工作 要求确保考试安全和录取公平

陕西召开专题会议对全省高考工作作进一步安排部署。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月5日）上午，在国务院领导通过网上视频巡查系统检查全国高考准备工作结束后，省委常委、常务副省长梁桂在省国家教育考试考务指挥中心，通过网上视频巡查系统检查全省高考准备工作，并召开专题会议对全省高考工作作进一步安排部署。
今年我省高考报名人数为319174人，已通过高职分类考试招生录取50545人。6月7日、8日共有26.9万名考生，在107个考区、257个考点、9133个考场参加考试，全省教育系统近4万名监考和工作人员参与考试组织工作。
在听取省招办工作汇报后，梁桂对高考考试安全和录取公平作了强调。他要求，各地、各部门和全体考务人员要多一份严格，扎实履职尽责，克服麻痹思想，杜绝侥幸心理，把工作做实做细。要多一份协调，各部门要扎实密切配合，加强应急演练，积极联动响应，使责任到岗到人。要多一份温度，各地要围绕服务考生，加强高考期间环境治理和优质服务，为考生创造良好考试和休息环境，加大对监考老师的保障。他也借此机会祝全体考生取得好成绩，也向全省4万多名考务工作人员问好！
省招委会有关成员单位一同参加检查。
编辑： 彭芬
娱乐照片中，马天宇晒出自己刚剪完的发型，对镜搞怪帅气十足。据悉，他此前还给自己的司机剪过头发，结果被司机调侃称：“哥，你还是好好演戏吧”！06-05
娱乐同时，张艺兴也跟阳董超一起喂猪，一起干农活，还顺道坐下来与阳董超奶奶聊天，全程温暖陪伴。06-05
娱乐关晓彤担任中国世界杯少年队名誉队长，6月3日现身上海球场助力少年球员出征2018世界杯。关晓彤身穿球衣搭配百褶裙，青春阳光活力满满。06-05
娱乐“六一”儿童节前夕，不仅城里孩子感受到了节日的喜悦，身在偏远山区的湘西龙山县茅坪乡茅坪学校的孩子们也收到了“最暖心”的儿童节礼物。06-05
娱乐针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。06-04
娱乐张一山表示：“这部剧跟《家有儿女》没有关系，江北与刘星也一点关系都没有，是一个全新的角色。06-04
娱乐北京，近日，《笑傲江湖》“冲盈CP”李亚鹏、许晴约饭、窦靖童作陪。06-01
娱乐孙燕姿发文晒照称：“施工中。最近东西变得好少。有一种清爽干净的感觉。”照片中孙燕姿穿着着作画用的围裙画画，笔下玻璃水杯栩栩如生。06-01
娱乐郑渊洁得知，他的母校民族小学2017年已被国家知识产权局和教育部评为全国中小学知识产权教育试点学校。06-01
娱乐视频中两人头对头做平板支撑，各自发力十分认真，蒋欣不时抬头大笑，与李宗翰对视交谈，看起来十分逗趣。06-01
娱乐否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。06-01
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31