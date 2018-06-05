汉城湖国家环保科普基地举办生态环境公众开放日。
汉城湖国家环保科普基地举办生态环境公众开放日。
西部网讯（记者 贺桐） 今天（6月5日）是第47个“世界环境日”，汉城湖国家环保科普基地依照“世界环境日”中国主题“美丽中国，我是行动者”，开展了以“环境科技，惠及民生”为主题的公众开放日活动。
活动现场，100余名宣传志愿者参与了发放环境保护倡议书、捡拾垃圾、拍摄环保照片等体验环节，为打造崇尚自然、爱护绿色、保护生态的社会新风尚做出了积极贡献。
参与环保体验活动的市民游客，将捡拾的垃圾交给景区工作人员，就能免费参观景区大风阁博物馆。同时，景区还免费对外开放西安市水土保持科普体验馆，助力水保惠民理念的宣扬和水土保持知识的普及。
汉城湖国家环保科普基地是国家生态环境部评审通过的第六批国家环保科普基地之一，是目前陕西省唯一入选的环保科普基地。基地依托景区汉文化、水文化资源，依靠景区内西安水土保持科普体验馆、汉风水务博物馆等场所，开展了多种低碳环保、水土保持等环保活动，为宣传生态环境保护，引导公众关注污染防治，提升公众环保意识做出了巨大贡献。
编辑： 贺桐
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