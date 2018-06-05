西安民办小升初实行断网单机摇号 加密数据且视频监控

西安民办小升初摇号在无网状态下运行，三次随机排序后公布排位结果。

西部网讯（记者 熊惠玲） 6月5日，记者从陕西省人民政府政策例行吹风会上获悉，今年西安市通过随机电脑派位加面谈的方式来进行民办学校的招生工作，6月12号上午10点将在全市全面开展电脑排位，工作人员凡是今年有直系亲属和本人子女参加小升初考试的，一律采取回避制度。

每位学生派位选取机会随机 概率一致

西安市教育局副局长赵春平介绍说，我们确保随机派位和录取过程的随机性、公平性、公正性。整个系统在开发的时候，就确保每一位学生派位选取的机会是随机的，而且是均等的，概率是一致的、相同的。

“另外，在系统设置开发的时候就要确保无法人为增加、删除、修改数据，确保数据的公平性。”他说，公正性这一块儿，我们邀请了西安市公证处全程监督，同时我们还邀请人大代表、政协委员、家长代表、媒体代表还有纪检监察部门全程监督我们的工作，通过这些措施来确保随机公平公正。

据了解，5月31号下午6点报名结束以后系统便自动关闭了报名通道，下午6点以后没有任何措施可以再去补报。同时，技术开发人员实行双用户双密码的方式进行数据的导出，并对数据进行加密，在普通电脑上无法直接打开，确保整个数据的保密。

另一方面，西安市教育局、市纪监委、市公证处，三方在保密箱上加盖了封条，并邀请了社会媒体进行了全程的录像和直播，还设置了双人双岗24小时值班，配备的全方位无死角的视频监控，确保整个数据保存、运输、封存等环节数据的安全保密。

电脑排位在无网状态下进行 共进行三次随机排序

赵春平说，6月12号上午10点西安市将全面开展电脑排位。“首先，我们在数据运输过程当中，按照高考试卷运输和管理模式来进行，确保在整个运输过程当中的数据安全。其次，技术人员要在现场确认数据的完整性，并确认计算机里面没有与整个电脑排位相关的数据，确保是在无网络状态下运行，是单机状态下来运行，进行三次的电脑随机排序之后进行排位，现场公布排位的结果，现场公布排位的公证结果后，直接在网上公布结果。”同时，在现场让监督团的代表、学生家长代表，还有各区县教育局分管局长和校长代表，在我们录取结果上签字确认。

他说，我们对相关工作人员的监管，建立了四个方面的制度。第一个制度就是采取回避机制，整个过程凡是今年有直系亲属和本人子女参加小升初考试的，一律采取回避制度；第二个制度就是保密制度，在此之前对所有工作环节的单位和人员进行了法制警示教育和信息安全的教育培训，都签订了保密协议和保密承诺书；第三，启动了问责机制，对群众和社会发现举报的，要依法依规进行查处；第四就是应急机制，在保证每一台计算机正常工作的同时，还制定了应急预案，确保整个排位过程万无一失。

编辑： 王瑜